PS5 sta per dire addio alla crisi di scorte: dicembre 2022 è stato «il miglior mese di sempre»

La crisi di scorte di PS5 sta ormai per diventare un lontano ricordo: Sony ha appena annunciato di aver raggiunto l’impressionante risultato di 30 milioni di console vendute in tutto il mondo, risultato possibile proprio grazie allo scorso mese.

Nell’ultimo mese del 2022 è stato infatti più facile per diversi giocatori riuscire ad acquistare la propria console, sebbene i problemi non siano ancora risolti definitivamente in tutto il mondo, tenendo poi conto che il successo di esclusive come God of War Ragnarok (che trovate su Amazon) ha poi naturalmente contribuito ulteriormente a spingere le vendite.

Durante la conferenza CES 2023 svolta nella scorsa serata, all’interno della quale è stato annunciato anche l’ambizioso controller Project Leonardo, Sony ha infatti svelato che dicembre 2022 è stato «il miglior mese di sempre» per quanto riguarda le vendite di PS5.

Come riportato da PSU, a dare l’annuncio è stato lo stesso presidente Jim Ryan, svelando che ciò è stato possibile grazie a un incremento della produzione di console, soprattutto all’interno del mercato giapponese, dove del resto acquistare una console è ormai diventato molto più facile.

Il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment ha poi ribadito che la compagnia si è ritrovata a dover gestire «una domanda senza precedenti», ma che presto i problemi di scorte saranno finalmente risolti una volta per tutte in tutto il mondo:

«Chiunque vorrà una PS5 dovrebbe riuscire a trovarne una molto più facilmente nei negozi in tutto il mondo, a partire da questo momento in poi ».

Ricordiamo che appena un mese Jim Ryan aveva già garantito di aver risolto il problema della crisi di scorte, almeno per quanto riguardava il mercato giapponese: stando alle sue ultime dichiarazioni, l’incremento della produzione di console dovrebbe essere stato applicato finalmente anche al resto del mondo.

