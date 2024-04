Xbox "domina" il PlayStation Store: parla Microsoft

Microsoft ha reso noto che Xbox sta iniziando a raccogliere i frutti della rinnovata attenzione al multipiattaforma, in primis su console PlayStation.

Gli utenti iscritti al servizio in abbonamento di PlayStation Plus (trovate gift card dedicate su Amazon) e non solo, da qualche settimana possono infatti trovare giochi "concorrenti".

Advertisement

Sembra che la strategia di Microsoft sembra stia dando i suoi frutti, dato che l'azienda ha un gran numero di giochi Xbox di successo sul PlayStation Store.

Sono ben sette i titoli Xbox presenti nella classifica dei titoli più venduti su PlayStation ad aprile, mentre Sony stessa è riuscita a inserirne solo cinque dei suoi.

Durante la telefonata di giovedì 25 aprile dedicata ai guadagni del terzo trimestre di Microsoft (via VGC), l'amministratore delegato Satya Nadella ha dichiarato che i giochi Xbox hanno ottenuto ottimi risultati sul PlayStation Store.

«All'inizio del mese abbiamo avuto sette giochi tra i primi 25 sul PlayStation Store, più di qualsiasi altro editore», ha dichiarato Nardella.

«Siamo impegnati a incontrare i giocatori dovunque essi siano, portando grandi giochi a più persone e su più dispositivi», ha concluso.

Activision Blizzard ha contribuito a portare la divisione giochi di Microsoft a un terzo trimestre da record, nonostante un calo significativo delle vendite di hardware Xbox.

Di convesso su PS5, il 18 aprile, Modern Warfare 3 era al secondo posto nella classifica dei più venduti, Overwatch 2 al settimo, Sea of Thieves al dodicesimo, Fallout 4 al sedicesimo, Minecraft al diciannovesimo, Fallout 76 al ventesimo e Grounded al ventitresimo.

In confronto, cinque giochi pubblicati da Sony sono entrati nella lista. Si tratta di MLB The Show 24, Destiny 2 e tre titoli sviluppati da studi di terze parti, ossia Helldivers 2, Stellar Blade e Rise of the Ronin.

Vale la pena sottolineare anche che le classifiche del PlayStation Store vengono aggiornate quotidianamente e in base alla regione, quindi i dati di maggio potrebbero in ogni caso fornire risultati diametralmente opposti.

Restando in tema PlayStation, vediamo le ultime indiscrezioni emerse relative a PS5 Pro.

Per quanto riguarda Xbox, invece, c'è un'altra Series X personalizzata all'orizzonte, e questa volta è basata sulla serie animata targata Marvel X-Men '97.