Xbox è introvabile? Potete sempre sperare nella versione di cioccolato

Xbox Series S è un ottima offerta per chi intende entrare nel mondo nei videogiochi, o nella nuova generazione Xbox, ad un prezzo leggermente inferiore.

Considerando che è anche la console che si trova più facilmente su Amazon, per l’ormai noto problema delle scorte che affligge anche Xbox Series X, troppo male non è.

Curiosamente, Xbox Series S è stata anche la console con più versioni limitate tra quelle della nuova famiglia Xbox, come quella a tema Turtles.

Ora, però, si è andati oltre, visto che qualcuno ha ricevuto una versione della piattaforma realizzata interamente di cioccolato.

Come riportato anche da Game Rant, l’utente di Reddit ‘Sankobal’ ha condiviso una foto di una console commestibile, ossia una Xbox Series S in miniatura fatta di cioccolato.

Realizzata dalla fabbrica di cioccolato Schubert’s di Monaco di Baviera, in Germania, Microsoft ha inviato questo dolce esclusivo come regalo di Natale per i media e i content creator videoludici europei.

Il cioccolato è incredibilmente dettagliato, nonostante sia abbastanza piccolo da stare nel palmo della mano di Sankobal.

La foto di Sankobal si concentra sul retro della sua console Xbox commestibile, mostrando alcuni dei dettagli più piccoli e maniacali.

Gli utenti della Series S possono infatti riconoscere le varie fessure reali della piattaforma, nonché il riquadro con l’etichetta Electronic Equipment della console.

Tuttavia, la caratteristica più notevole del cioccolatino Xbox è l’iconica presa d’aria circolare della console, con ogni foro ritagliato singolarmente. Purtroppo, da questa immagine non è possibile capire se il cioccolatino ricrea anche le prese d’aria laterali o altri dettagli.

