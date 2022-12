Xbox Series S: 50€ di sconto per il Natale! Perfetta come regalo!

In occasione delle festività natalizie, Microsoft ha deciso di fare un regalo a tutti coloro che sono intenzionati ad acquistare una nuova fiammante console Xbox Series S, proponendola a prezzo scontato per un periodo limitato di tempo, ovvero sino a giovedì 22 dicembre. Tra i vari store che aderiscono all’iniziativa, vi consigliamo di rivolgervi ad Amazon, gigante dell’e-commerce che può contare su spedizioni rapide e un servizio clienti eccellente.

Xbox Series S è la console economica della nuova linea Microsoft, priva di un lettore Blu-Ray e meno potente della sorella maggiore, ma che offre alcune indubbie qualità. Xbox Series S offre un corpo sensibilmente più piccolo, un prezzo più accessibile e performance ad ogni modo superiori a quelle delle macchine della precedente generazione di console, soprattutto dal punto di vista dei caricamenti e delle funzionalità accessorie, come l’utilissima modalità Quick Resume.

Nonostante specifiche meno prestanti della sorella maggiore, la console mira a un’esperienza di gaming ottimale a 1440p fino a 120 fps e conta su un SSD proprietario da 512 GB. È interamente incentrata sul gaming in digitale, attraverso download, Xbox Game Pass e xCloud, motivo per cui è priva di un lettore ottico.

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo anche di un abbonamento al servizio Amazon Prime che, grazie al fatto di assicurarvi consegne prioritarie e veloci, vi permetterà di ricevere il prima possibile comodamente a casa vostra gli articoli acquistati. Infatti, come sempre, le spedizioni in questo periodo dell'anno sono aumentate in maniera esponenziale e si rischia di incorrere in eventuali ritardi che potrebbero compromettere i tempi di consegna.

Grazie alla promozione attualmente in corso, potete portarvi a casa la console Xbox Series S a soli 248,99€, rispetto ai consueti 299,99€ di listino, con uno sconto del 17% e un risparmio reale di 51€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un’ottima console ad un prezzo eccellente!

