Xbox e Activision Blizzard, la FTC sarebbe pronta a bloccare l’affare e avviare una causa legale

Alla fine potrebbe arrivare un clamoroso colpo a sorpresa nella vicenda che coinvolge Xbox e Activision Blizzard, la severissima FTC, già nota per aver bloccato acquisizioni molto importanti, potrebbe essere pronta a fare ciò che ritiene necessario per bloccare la maxi operazione di mercato.

È ormai noto che l’acquisizione da 69 miliardi di dollari, che porterebbe tutto il gruppo di Activision Blizzard e le loro IP nella famiglia Xbox e potenzialmente su Game Pass (lo trovate in sconto su Amazon), sta riscontrando diversi ostacoli per lo scetticismo di molti enti antitrust, ai quali sembra che si possa aggiungere anche la Federal Trade Commission.

Secondo uno scoop riportato da Politico, pare infatti che la FTC stia seriamente prendendo in considerazione l’idea di avviare una causa legale antitrust nei confronti di Microsoft, rischiando di mettere così definitivamente la parola fine all’acquisizione.

Al momento non sembra esserci ancora nulla di certo, ma secondo alcune fonti l’azione legale sembrerebbe «probabile», anche se le indagini sui possibili pericoli dell’acquisizione sarebbero ancora attualmente in corso.

La Federal Trade Commission starebbe infatti valutando con attenzione la possibilità che Xbox riesca ad acquisire un’eccessiva presenza sul mercato, grazie alla potenza dei brand Activision Blizzard, come Call of Duty, che ridurrebbero notevolmente l’importanza di PlayStation sul mercato.

Una prospettiva che la stessa Sony aveva denunciato proprio poche ore fa, accusando Microsoft che la sua intenzione sarebbe trasformare PlayStation e «farla diventare come Nintendo», intendendo che diventerebbe un concorrente meno efficace.

Da parte sua, Microsoft ha risposto ammettendo che le esclusive PlayStation sono migliori di quelle Xbox e promettendo di portare Call of Duty sulle console rivali per almeno 10 anni, ma le rassicurazioni non sembrano aver ancora convinto del tutto la FTC che potrebbe addirittura passare alle vie legali.

Activision stock now trading at ~$73 after market, down from ~$76 today. Microsoft deal is for $95/share. Xbox fanboys went after me a few months ago when I pointed out Wall Street's skepticism of the deal closing, but as I've been saying all along, this is no sure thing

— Jason Schreier (@jasonschreier) November 23, 2022