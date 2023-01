Xbox, disponibile da ora il nuovo gioco gratis del weekend

Anche questa settimana sono ufficialmente ripartite le giornate di gioco gratuito in casa Xbox, che consentono agli utenti con le console di casa Microsoft di approfittare di nuovi giochi gratis appositamente selezionati.

Si tratta di un’iniziativa riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon), trattandosi di uno dei numerosi vantaggi offerti da Microsoft e disponibili per gli abbonati.

Contrariamente a quanto accaduto nello scorso weekend, che aveva visto pure un big incluso gratuitamente, questa volta la casa di Redmond ha deciso di offrire agli utenti su console soltanto un titolo in omaggio, particolarmente originale.

Si tratta di I Am Fish, una simpatica avventura che vedrà come protagonisti quattro intrepidi pesci, pronti a conquistare la libertà e fuggire da un negozio per animali.

In questa folle produzione di Curve Games potrete interpretare il Pesce rosso, il Pesce palla, il Piranha e il Pesce volante: tutti e 4 i protagonisti possiedono caratteristiche e abilità uniche, da utilizzare per riunirsi ai loro amici e tornare a nuotare nell’oceano.

Potete scaricare il nuovo gioco gratis Xbox del weekend già da questo momento, grazie all’iniziativa Free Play Days: non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, effettuare il login con un account iscritto a Live Gold o Game Pass Ultimate e procedere con il download.

In alternativa, potrete effettuare la stessa operazione direttamente dalle vostre console, cercando manualmente I Am Fish su Xbox Store: vi ricordiamo che l’iniziativa resterà valida fino all’inizio della prossima settimana.

E se vorrete assicurarvi questo gioco per sempre, cogliamo l’occasione per ricordarvi che attualmente potete acquistarlo al prezzo speciale di 6,99€, grazie ai nuovi sconti attualmente in corso sul negozio digitale di casa Xbox.

A tal proposito, vi ricordiamo che sono attualmente disponibili nuove imperdibili offerte fino al 90%: abbiamo riepilogato per voi tutti i migliori giochi che potete acquistare già da adesso.

Se siete invece curiosi di scoprire quali saranno i nuovi giochi gratis in arrivo, Xbox Game Pass ha già confermato la line-up di gennaio con 3 titoli molto importanti.