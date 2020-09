WRC 9 | Recensione – È il nuovo leader del genere?

Quando poco più di un mese fa avevamo provato WRC 9, i dubbi che serpeggiavano sulla qualità della nuova edizione erano talmente tanti che paventavamo il rischio di un clamoroso passo indietro rispetto al gioco precedente. Evidentemente, la build instabile che ci era stata proposta in sede di anteprima era piuttosto vecchia, perché quello che oggi rappresenta WRC 9 non solo va oltre ogni più rosea aspettativa, ma compie un’importante manovra di avvicinamento verso Dirt Rally 2.0, l’acerrimo rivale di Codemasters che ancora svetta dal proprio trono a un anno e mezzo di distanza.

Eppure Kylotonn ha ridotto in modo considerevole quel vantaggio, lavorando alacremente su una serie che è riuscita a migliorasi di volta in volta, a piccoli passi, risolvendo diverse problematiche conclamate e perfezionando il modello di guida. Su PC (piattaforma su cui lo abbiamo testato), il gioco profuma già di next-gen e dimostra di avere una grande tenuta, e risulta essere già pronto per l’approdo su PS5 e Xbox Series X.

La carriera

Sebbene gli sviluppatori abbiano dichiarato che WRC 9 sarà il il capitolo più social di sempre, è in realtà la modalità carriera a brillare maggiormente. Come spiegavamo nell’anteprima, “attraverso l’inserimento di un sistema dedicato ai club, WRC 9 darà la possibilità di poter creare il proprio campionato online e invitare i propri amici. Ciò sarà di giovamento alla community per dare vita a sfide giornaliere e fare in modo che i giocatori siano il più possibile coinvolti nel gioco anche dopo il completamento degli eventi principali, così da prepararsi alle competizioni eSport e seguire le classifiche globali con maggiore costanza“.

E questo è chiaramente d’importanza vitale per mantenere alto il livello di coinvolgimento della community, che avrà ulteriori aggiornamenti, gare e competizioni serrate nel corso del tempo, con nuovi contenuti su cui gli sviluppatori francesi stanno già lavorando.

I tre nuovi rally rappresentano un valore aggiunto al pacchetto.

All’interno della modalità carriera, il giocatore sarà invece chiamato non solo a vincere le competizioni come si conviene in ogni titolo del genere, ma anche a gestire la propria squadra e tutti quei particolari che fanno la differenza se si decide davvero di affrontare la sfida al massimo della difficoltà e senza alcun tipo di aiuto.

Da questo punto di vista, WRC 9 fa davvero il massimo per far sentire coinvolto chi ama le competizioni rally e vuole sentirsi parte anche di tutto ciò che succede al di fuori delle piste. Bisognerà dunque organizzare un calendario fitto di appuntamenti in cui si alternano allenamenti, test, gare del campionato, competizioni storiche, il tanto agognato (e necessario) riposo, le prove proposte dal costruttore e tutta una serie di eventi che danno un’ottima alternanza e non aprono mai una finestra verso la ripetitività, dimostrando come la modalità sia fortemente dinamica e sfugga via dalle soluzioni stantie che affliggono il genere.

Oltretutto, sarà necessario gestire alcune operazioni di management della squadra reclutando meccanici, agenti, fisioterapisti, ingegneri e delle riserve, che faranno lievitare un monte ingaggi da pagare coi soldi guadagnati col sudore delle vittorie.

La carriera di WRC 9 prevede anche delle pagine dedicate a statistiche, classifiche, obiettivi da poter cambiare anche in corsa (ma occhio alle penalità dei costruttori), e-mail e, soprattutto, al potenziamento dell’auto e del team. Quest’ultima pagina funziona esattamente come un albero delle abilità con quattro ramificazioni che si protendono in direzioni diverse: affidabilità, prestazioni, team e squadra.

L’affidabilità è legata alla resistenza del veicolo alle sollecitazioni, alle migliorie del telaio, all’usura delle gomme, alla riduzione dei danni d’impatto subite dalle parti aerodinamiche, alle sospensioni e a tutte quelle variabili che aiutano ad avere una vettura che resiste maggiormente agli imprevisti di gara. Il ramo delle prestazioni migliora parametri come la riduzione della distanza di frenata, l’ottimizzazione del cambio, la ripartizione del peso per migliorare l’aderenza delle gomme da neve o asfalto, la mappatura del motore che aumenta la coppia ai bassi regimi e persino la capacità di attraversare i guadi con maggiore rapidità.

Nella modalità carriera sarà fondamentale saper gestire la propria squadra.

Gameplay di WRC 9

Il ramo della squadra e quello del team sono invece più complementari e prevedono l’ottimizzazione dei costi, delle tempistiche di riparazione, del numero di riserve da tenere con sé, la forma fisica, l’efficacia di diagnostica e monitoraggio e tutta una serie di parametri utili a rendere più snelli ed efficienti i processi gestionali pre e post gara.

Se vi sembra davvero troppo per un gioco di rally, vi state sbagliando di grosso, perché quello proposto da WRC 9 è un modello di carriera estremamente intuitivo e semplice da padroneggiare, che dà grandi soddisfazioni quando si sceglie di eliminare ogni tipo di aiuto.

Se proprio non sopportate tutte quelle operazioni di micro management e volete semplicemente guidare, WRC 9 vi consente di affrontare un’altra modalità più light chiamata stagione, dove non dovrete preoccuparvi di nulla e potrete affrontare i diversi rally in successione (con un salvataggio diverso). È chiaro però che in questo caso vi perderete tutte quelle attività e competizioni diversificate che sono a esclusivo appannaggio della carriera.

In WRC 9 si registrano importanti progressi per quanto riguarda la credibilità del modello di guida. Di default il gioco tende a togliere tutti gli aiuti tranne il sistema anti bloccaggio, che cambia in modo netto l’esperienza di guida. Con l’ABS attivo la facilità diventa davvero esagerata e in ogni gara riuscirete a guadagnare sugli avversari sin troppi secondi di vantaggio, mentre disabilitandolo avrete davvero tra le mani un gioco dal feeling differente, che vi lascia poco spazio di frenata e vi fa perdere rapidamente il controllo della vettura in tutte le curve e durante i continui riposizionamenti post-derapata. Il consiglio è dunque quello di lasciar perdere ogni forma di aiuto, se volete apprezzare fino in fondo il lavoro degli sviluppatori, che con WRC 9 si sono avvicinati ulteriormente verso la simulazione.

Tuttavia, nonostante si registrino importanti miglioramenti alla fisica dei veicoli, lo stesso non si può dire per il comportamenti delle auto durante i ribaltamenti. In questi casi specifici il gioco sembra non tener conto del peso e del baricentro dei bolidi, trasformandoli in alcuni casi in delle scatole che rotolano via senza rispettare la logica aderenza con la realtà. Ciò accade anche quando si sale su degli avvallamenti a bordo pista: talvolta l’auto perde il proprio peso e fa fatica a rimanere ancorata al terreno, esibendosi in una danza su due ruote che si conclude in un incidente improvviso.

Al di là di questa problematica che era in realtà già presente ai tempi della versione preview, è apprezzabile anche il modo in cui è stato implementato il sistema dei danni, totalmente scalabile tramite le seguenti opzioni: solo grafici, minimi, medi, rilevanti e realistici. Sebbene i danni da usura rimangano invariati indipendentemente dal tipo di impostazione scelta, gli urti e le collisioni rispettano in toto la configurazione adottata dall’utente e lo fanno sentire costantemente sulla corda quando opta per quella più intransigente.

Abbiamo provato WRC 9 su un PC che monta un i7 4770k, una 2060 Super e 16GB di RAM, avendo dal titolo di Kylotonn un grande assaggio di next-gen: il gioco dimostra di aver compiuto importanti passi in avanti dal punto di vista tecnico e i modelli delle vetture e l’effettistica sono davvero di alto livello, mentre lo stesso non si può dire per gli elementi di contorno degli scenari come cespugli e alberi, ancora decisamente indietro.

Alcune incertezze si sono presentate anche sulle gestione delle ombre, assieme a diversi fenomeni di pop-up durante il caricamento progressivo delle porzioni dei tracciati, ma lo scarto generale che intercorre tra la preview di un mese fa e il gioco che tutti oggi possono provare è davvero molto evidente e farà la felicità di chi da tempo era in attesa di un validissimo sfidante del re incontrastato.