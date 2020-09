Watch Dogs Legion: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Aggiornamento 2 settembre: i prezzi sono stati aggiornati con quelli attuali. Vi consigliamo in particolar modo l’acquisto della Limited Edition.

In occasione dell’evento Ubisoft Forward del 12 luglio, il noto publisher francese ha annunciato che Watch Dogs Legion sarà lanciato il prossimo 29 ottobre per Windows PC, Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One, mentre arriverà successivamente anche su PS5 e Xbox Series X. Il titolo ci catapulterà in un futuro prossimo nel quale Londra è sull’orlo della rovina: gli abitanti sono oppressi da uno stato di sorveglianza costante con compagnie militari private corrotte che controllano le strade e una potente organizzazione criminale che approfitta dei più vulnerabili.

Il nostro compito sarà quello di creare una resistenza per impedire la nascita di un regime autoritario. A differenza dei precedenti capitoli della serie, i giocatori avranno l’opportunità di “impersonare chiunque”.

Infatti, ogni abitante di Londra presente nell’open world di gioco è stato completamente simulato, con tanto di vita persistente e di un proprio passato, consentendo così ai giocatori di reclutare chiunque, davvero chiunque, nella propria squadra. Ognuno dei personaggi giocabili avrà anche alcune caratteristiche di gameplay uniche, basate sul proprio profilo.

Abbiamo pensato di aiutarvi nella ricerca del miglior prezzo per prenotare il titolo, consigliandovi l’acquisto del prodotto su Amazon, portale che non ha certo bisogno di presentazioni e dall’affidabilità totale, soprattutto per il suo ottimo servizio clienti. Come di consueto, per ogni uscita di rilievo che si rispetti, anche Watch Dogs Legion sarà disponibile in diverse varianti.

Standard Edition

Non può di certo mancare la versione base che include praticamente solo il disco di gioco ed è perfetta per coloro che desiderano semplicemente divertirsi con il titolo. Purtroppo, a differenza di altri prodotti, come Cyberpunk 2077, all’interno della confezione non sono presenti ulteriori contenuti.

Limited Edition [Esclusiva Amazon]

La Limited Edition di Watch Dogs Legion, esclusiva Amazon, consente di ottenere il pacchetto denominato “London Dissident Pack“, che contiene la maschera Cardboard Cyborg, la maschera Distortion e la maschera Sapphire Guard. Dato che si tratta di una prenotazione, avrete anche il “Golden King Pack“, che comprende la maschera “Ragion di Stato”, la skin “Sorella inviperita” per la pistola e la skin “Lux” per l’auto.

Gold Edition

Rispetto all’edizione Standard e Limited, la Gold Edition include il Season Pass, che offre la missione aggiuntiva “Non nel nostro nome” disponibile sin da subito, una skin per auto DEDSEC e quattro eroi iconici con abilità uniche e le missioni sulle origini di ciascuno.

Questa versione si propone, quindi, come quella ideale per i veri appassionati della serie, i quali potranno continuare a giocare a lungo grazie ai contenuti che saranno pubblicati post lancio.

Collector’s Edition

La prestigiosa edizione da collezione include la Ultimate Edition più una replica della maschera LED Corona DedSec, una confezione Steelbook esclusiva, un set di tre adesivi e un poster propagandistico fronte-retro.

Tutti i contenuti sono ispirati all’universo del gioco e, inoltre, sarà possibile accedere subito alla maschera nel gioco stesso. Questa edizione sarà disponibile in esclusiva su Ubisoft Store.