Watch Dogs Legion, ecco cosa serve per farlo girare in 4K con effetti Ray Tracing attivi

L’uscita di Watch Dogs Legion, nuovo capitolo della serie ed uno dei protagonisti dell’ultimo appuntamento con l’evento digitale Ubisoft Forward, si sta avvicinando ed il publisher francese ha diffuso i requisiti necessari per far girare la versione PC del gioco. Colpiscono in particolar modo le specifiche richieste per far girare il prodotto a risoluzione 4K con gli effetti Ray Tracing attivi, per il quale sarà necessario possedere una configurazione davvero di fascia alta.

Ecco l’elenco completo:

1080p / Dettagli bassi CPU: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon R9 290X

VRAM: 4 GB

RAM: 8 GB

Spazio disponibile: 45 GB

Sistema operativo: Windows 10 (x64) 1080p / Dettagli alti CPU: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 480

VRAM: 6 GB

RAM: 8 GB (Dual-channel)

Spazio disponibile: 45 GB

Sistema operativo: Windows 10 (x64) 1440p / Dettagli Alti CPU: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060S or AMD Radeon RX 5700

VRAM: 8GB

RAM: 16 GB (Dual-channel)

Spazio disponibile: 45 GB

Sistema operativo: Windows 10 (x64) 4K / Dettagli Ultra CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700K

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti or AMD Radeon VII

VRAM: 11 GB

RAM: 16 GB (Dual-channel)

Spazio disponibile: 45 GB (+20GB per il pacchetto texture aggiuntivo)

Sistema operativo: Windows 10 (x64) Ray Tracing On – 1080p / Dettagli alti CPU: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB (Dual-channel)

Spazio disponibile: 45 GB

Sistema operativo: Windows 10 (x64) Ray Tracing On – 4K / Dettagli Ultra CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

VRAM: 11 GB

RAM: 16 GB (Dual-channel)

Spazio disponibile: 45 GB (+20GB per il pacchetto texture aggiuntivo)

Sistema operativo: Windows 10 (x64)

Vi ricordiamo che Watch Dogs Legion arriverà ufficialmente il 29 ottobre prossimo su Windows PC, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One e Google Stadia. In futuro, il gioco è atteso anche su PS5 e Xbox Series X.

Per tutti gli approfondimenti del caso, vi consigliamo di consultare la nostra scheda dedicata nella quale trovate tutte le notizie e gli articoli inerenti al prodotto.