I voti di Microsoft Flight Simulator… volano

Siamo rimasti davvero impressionati da Microsoft Flight Simulator: nella sua ricchissima recensione, il nostro Paolo Sirio vi ha spiegato perché la fatica di Asobo Studio e Microsoft rappresenta un nuovo paradigma per i videogiochi di simulazione, grazie al suo modello di guida scalabile ma complesso e alla possibilità di godersi davvero, in pieno realismo, voli sul pianeta Terra intero. Se volevamo farci un’idea di cosa vorremmo dalla next-gen, insomma, Flight Simulator è una delle più concrete, perché sa apertamente di futuro.

La valutazione estremamente positiva che abbiamo deciso di assegnare (9,3/10) trova concordi i colleghi della critica internazionale: secondo l’aggregatore Metacritic, infatti, il gioco ha esattamente una media di 93/100, con anche diversi perfect score in giro per il mondo. Vediamo di seguito alcune delle valutazioni più in vista.

I voti di Microsoft Flight Simulator

VG24/7.com – 10

AusGamers – 10

IGN USA – 10

Press Start Australia – 10

GamingTrend – 10

VGC – 10

Game Division – 10

SpazioGames.it – 9,3

Game Rant – 9

JeuxActu – 9

Twinfinite – 9

PC Invasion – 9

Areajugones – 9

Gameblog.fr – 9

Trusted Reviews – 9

JeuxVideo – 9

Stevivor – 9

GameStar – 8,7

Daily Star – 8

Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator sarà disponibile da domani, 18 agosto, su PC. In futuro è previsto il suo arrivo anche su Xbox Series X, quindi vi raccomandiamo di non perdere di vista le pagine di SpazioGames per tutte le ulteriori novità dal mondo della casa di Redmond.