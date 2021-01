Volete il cappotto di Chris Redfield da Resident Evil Village? Costa “solo” $1.800

La Complete Set Collector’s Edition di Resident Evil Village costa l’equivalente di $1.800 ed include una replica del cappotto, già iconico, di Chris Redfield.

L’edizione è un’esclusiva giapponese, dove costa 192.500 yen (circa 1530 euro) più spese di spedizione che, nel caso foste interessati, fanno arrivare l’importo alla cifra di cui sopra.

Il cappotto può essere anche acquistato a parte, casomai non voleste il gioco o tutti gli oggetti annessi in questa versione speciale, e in questo caso viene venduto a soli $1.580 (spese di spedizione incluse).

Non è la prima avventure di Capcom nell’abbigliamento ispirato ai suoi personaggi, tant’è vero che anche la Claire di Resident Evil 2 aveva visto messa in vendita la propria giacca rossa.

È vero che questo “Buttonless Chester coat Chris Redfield Ver.” è molto attraente ma i contenuti della Collector’s Edition – quest’ultima in vendita anche dalle nostre parti – non sono da meno, e sarebbe un peccato lasciarle lì per il solo cappotto.

Il pacchetto comprende un poster con la mappa in-game, un box, un artbook e una steelbook, più ovviamente la statuetta di Chris Redfield mentre sfoggia il suo costoso cappotto.

Naturalmente, potete portarvi a casa Resident Evil Village a maggio ad un prezzo più umano su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Il titolo, in tutte le sue edizioni, comprende una modalità multiplayer chiamata Re:Verse, che sarà nativa PS4 e Xbox One – e disponibile solo in retrocompatibilità sulle nuove piattaforme.

Village si è esibito soltanto pochi giorni fa in una speciale demo, Maiden, che abbiamo già sviscerato per voi.