Resident Evil Re:Verse è old-gen, solo retrocompatibilità per PS5 e Xbox Series X

Re:Verse, il titolo standalone che sarà disponibile gratuitamente per i possessori di Resident Evil Village, è un gioco old-gen.

La conferma arriva dal comunicato stampa fornito da Capcom a ridosso del Resident Evil Showcase di ieri sera.

Il prodotto è stato progettato per PC, PS4 e Xbox One, e funzionerà su PS5 e Xbox Series X|S in retrocompatibilità.

Diversamente da Resident Evil Village, non è presente un programma di upgrade da una versione all’altra del titolo, per cui è lecito ipotizzare che Re:Verse non riceverà miglioramenti specifici per l’hardware di nuova generazione.

Com’è accaduto con Cyberpunk 2077, la retrocompatibilità di per sé potrebbe portare delle migliorie, quali una maggiore fluidità, ma nel complesso non sono in programma patch per sfruttare la maggiore potenza di calcolo di PS5 e Xbox Series X|S.

«Per celebrare il 25° anniversario del franchise di Resident Evil, che prenderà il via a marzo 2021, Capcom ha annunciato che Resident Evil Village includerà l’accesso a un’esperienza multiplayer gratuita intitolata Resident Evil Re:Verse in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC», si legge nel comunicato.

«I giocatori PlayStation 5 e Xbox Series X|S possono accedere al gioco grazie alla retrocompatibilità», aggiunge.

Questa la descrizione del progetto:

«Questo bonus di ringraziamento per i fan presenta straordinarie immagini in stile fumetto e mette i famosi personaggi di Resident Evil l’uno contro l’altro in battaglie deathmatch da quattro a sei giocatori in luoghi iconici di Resident Evil. I giocatori possono scegliere i personaggi preferiti dai fan da un elenco e ognuno di loro avrà proprie abilità uniche da padroneggiare. Quando i giocatori vengono sconfitti in combattimento, il loro personaggio si rigenera trasformandosi in un’arma biologica per mettere in atto la sua vendetta nei confronti dei suoi nemici».

Considerando che «ulteriori informazioni su Re:Verse saranno disponibili prossimamente», non è da escludere che altri dettagli di natura tecnica possano venire rivelati a breve.