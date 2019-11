VKLiooon è la campionessa del mondo di Hearthstone

Hearthstone ha un nuovo campione del mondo – e, per la prima volta, si tratta di una giocatrice! La giocatrice cinese Xiaomeng Li, conosciuta come VKLiooon, ha battuto 3-0 l’americano Brian Eason (bloodyface) alla BlizzCon 2019, portandosi a casa il titolo mondiale e il premio di $200.000 messo in palio da Blizzard Entertainment.

La campionessa, che si era già affermata come la prima donna a qualificarsi per le finali mondiali, è arrivata alle ultime fasi della competizione da assoluta imbattuta.

Emozionata, la campionessa ha ringraziato i suoi fan, che l’hanno seguita dalla Cina e non solo durante il suo percorso, e ha anche raccontato che, tempo fa, un altro giocatore le disse di farsi da parte, perché «questo non è un posto per te», riferendosi al fatto che si trattasse di una donna. Con la sua coppa in mano, VKLiooon ha invitato le altre giocatrici a non aver paura di farsi spazio, anche in ambienti a prevalenza maschile:

Volevo dire a tutte le ragazze che sognano di partecipare alle competizioni di esport, per arrivare alla gloria: se volete farlo, se credete in voi stesse, allora dimenticatevi del vostro genere e fatelo!

Ci complimentiamo con VKLiooon per la sua vittoria!

Fonte: PCGamer