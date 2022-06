Videogiochi protagonisti al Nerd Show di Bologna il 25 e 26 giugno

Bologna Fiere sarà lo spazio per un weekend che farà battere forte il cuore dei videogiocatori: a confermarlo è Gamers Arena, che prenderà ufficialmente parte al Nerd Show di Bologna il 25 e il 26 giugno prossimi.

Ad accompagnarli saranno alcuni dei brand più celebri dell’eSport e non solo, con tornei gratis di Valorant e Call of Duty: Warzone, ma anche competizioni per chi è pronto a dimostrare di essere un fuoriclasse di Just Dance, Mario Kart 8 Drive, Rocket League, Fortnite, FIFA 22 e diversi altri.

Oltre ai tornei, la fiera ospiterà anche un’area Next-gen dedicata alle nuove console: qui, PlayStation 5 e Xbox Series X|S potranno scatenare la loro potenza contando sui monitor Mobiuz EX2510S, capaci di proporre 120 Hz di refresh rate – per un’immagine davvero fulminea e votata all’azione.

Le console di nuova generazione sono pronte a farvi giocare a Call of Duty: Warzone, Sniper Elite 5, MotoGP 22, Gran Turismo 7, Horizon: Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Elden Ring, Halo Infinite, Psychonauts 2, Crossfire X, Forza Horizon 5 e Rainbow Six: Extraction.

E c’è spazio anche per l’amata Nintendo Switch: in un’area dedicata, i fan del mondo Nintendo (o quelli che sono pronti a diventarlo) potranno giocare Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Triangle Strategy, WarioWare: Get it together!, Shin Megami Tensei V, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Metroid Dread, Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Kirby e la Terra Perduta e il recentissimo Mario Strikers: Battle League Football.

Infine, torna per il Nerd Show anche King of the Ring, che proporrà delle sfide tra pubblico e giocatori, presentato da Locke e in cui potrete misurarvi con competizioni su Just Dance 2022 e le esclusive di Gamers Arena Guitar Arena e Mario Kart 8 Drive.

Di seguito, vediamo più nel dettaglio tutti gli appuntamenti dell’evento.

Zowie eSport Experience

Nell’arena preposta all’esperienza eSport sarà possibile divertirsi con le tecnologie più all’avanguardia del panorama gaming, grazie al supporto di Zowie e dei suoi monitor serie XL, che permetteranno a Overwatch e Call of Duty: Vanguard di dare davvero il massimo.

I grandi tornei di eSport

Come dicevamo in apertura, c’è tanto spazio per le sfide al Nerd Show: potrete infatti misurarvi in diverse competizioni, organizzate con il prezioso supporto di BenQ.

Zowie Cup – Valorant

Torneo su PC in 5v5, dove il coinvolgimento in Valorant sarà massimo grazie all’arrivo dei monitor Zowie Serie XL firmati BenQ. Con grande flessibilità e un design proiettato verso il futuro, questi monitor pensano sia alla miglior esperienza possibile da offrire al giocatore, sia al suo comfort durante le sessioni di gameplay.

Chi trionferà nella Zowie Cup di Valorant potrebbe accedere a una selezione per entrare in un vero team di eSport, quindi se pensate di essere dei talenti è il momento di dimostrarlo.

Call of Duty: Warzone – Mobiuz Tournament

Torneo dedicato invece al celebre battle royale di casa Call of Duty. Giocherete in versione next-gen approfittando della realtà immersiva resa possibile da Mobiuz by BenQ, che vi permetterà di giocare a 120 Hz su Xbox Series X|S, oltre che di godere del HDRI e dell’audio TrueSound – tutte tecnologie peculiari dei monitor Mobiuz EX2510S.

Chi emergerà vincitore in questa grande battle royale, oltre al trofeo, porterà a casa la possibilità di essere selezionato/a per un vero team di eSport.

Ospiti e attrazioni

Non c’è fiera che si rispetti senza un grande ospite e per l’occasione il Nerd Show sarà teatro di Alle Tattoo, l’artista e tatuatore Alessandro Bonacorsi che è detentore di ben 14 Guinness World Record. Con alle spalle oltre trent’anni di carriera, Alle Tattoo è anche scrittore, imprenditore e influencer, con oltre 60mila follower.

Grande amante dei videogiochi, l’artista sarà in fiera in una postazione da lavoro e al centro di una mostra d’arte contemporanea dedicata al gaming e al fumetto. Ogni giorno, dalle ore 14 alle ore 16, potrete godervi la speciale area Meet & Greet con Alle Tattoo e altri ospiti a sorpresa.

FGC Community Corner

Gli amanti dei picchiaduro probabilmente si tufferanno soprattutto nel Fighting Games Community Corner, un’area pensata proprio per i membri di questa grande community – dove sarà possibile divertirsi con tornei, freeplay e tutorial per chi è interessato al mondo degli eSport con protagonisti i fighting game.

In particolare, saranno dell’evento:

Tekken Emilia (Facebook)

Spaghetti Showdown (Facebook)

Smash Bros Italia (Facebook)

Zona Retrogaming

Infine, consapevoli di essere nostalgici, noi videogiocatori di una certa età probabilmente ci intratterremo soprattutto nell’area dedicata al retrogaming, dove saranno presenti delle mini console che rispolvereranno tanti bei ricordi della nostra infanzia.

Il programma della fiera

Di seguito, il calendario con il programma completo del Nerd Show.

Tornei sabato

GUILTY GEAR STRIVE (iscrizione 8 euro)

JUST DANCE (iscrizione gratuita sul posto)

MK8 DRIVE (iscrizione gratuita sul posto)

FIFA22 (iscrizione gratuita sul posto)

FORTNITE (iscrizione gratuita sul posto)

Tornei domenica

JUST DANCE 2022 (iscrizione gratuita sul posto)

TEKKEN 7 (iscrizione 10 euro)

ROCKET LEAGUE 3vs3 (iscrizione gratuita sul posto)

VALORANT ZOWIE CUP (iscrizione gratuita sul posto)

COD WAR ZONE MOBIUZ (iscrizione gratuita sul posto)

SMASH BROS (iscrizione 7 euro)

Sul palco sabato

10:00 ELDEN RING CON IL COMMENTO DI LOCKE4GAMES

11:00 QUIZ TIME!

13:00 SUPER MARIO BROS: TIME ATTACK

14:00 QUIZ TIME!

15:00 BOLOGNA NERD PRESENTA: GOLDEN AXE – ONE LIFE RUN

16:00 QUIZ TIME!

17:00 FINALI TORNEO GUILTY GEAR STRIVE

Sul palco domenica

10:00 ELDEN RING CON IL COMMENTO DI LOCKE4GAMES

11:00 BOLOGNA NERD PRESENTA: GHOULS’N GHOSTS – ONE LIFE RUN

12:00 QUIZ TIME!

13:00 DIVENTA TATUATORE PER 1 GIORNO CON ALLE TATTOO

14:00 QUIZ TIME!

15:00 FEDERIC + GRAX

16:30 FINALI DEI TORNEI DI TEKKEN 7 E SUPER SMASH BROS

Per maggiori informazioni e i dettagli sulle modalità di accesso vi raccomandiamo di consultare il sito ufficiale del Nerd Show a questo link. Potete seguire anche la pagina Facebook di GamersArena e il suo profilo Instagram.