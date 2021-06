Videogiochi pieni di bug? Arriva la soluzione

Il problema dei bug affligge sviluppatori e videogiocatori dall’alba dei tempi, e con l’aumento della complessità dei prodotti immessi sul mercato, aumenta anche la quantità di problemi rilevati.

Activision, publisher di Call of Duty, ha deciso di intervenire in modo rilevante per tamponare le conseguenze generabili da un’eccessiva presenza di imperfezioni.

La notizia arriva da un brevetto destinato a un particolare utilizzo dei controller, che verrebbero riprogrammati per replicare una serie di situazioni riscontrate dai tester durante le fasi di prova dei prodotti (via GameRant).

Per fare un esempio, nel caso di bug derivanti dalla pressione di una combinazione di tasti in uno specifico momento del gioco, la soluzione sarebbe “registrare” gli input emessi dal pad per capire la genesi del problema.

Questo espediente darebbe un notevole aiuto agli sviluppatori, che potrebbero disporre di una sorta di “scheda” per capire esattamente cosa ha scatenato il problema, invece di replicarlo a mano. La soluzione potrebbe essere utile non solo in ambito shooter, ma a anche in prodotti platform come Crash Bandicoot.

L’idea di Activision prevede di installare una serie di microprocessori all’interno dei controller, che potranno essere programmati e sincronizzati in base alle esigenze.

Questa tecnica consentirebbe una notevole precisione che aiuterebbe gli addetti ai lavori a risolvere con maggiore rapidità i problemi riscontrati dagli utenti.

In un gioco come Warzone può essere particolarmente complicato tenere costantemente sotto controllo bug e glitch: uno di questi è infatti tornato a manifestarsi di recente, per la disperazione di un gran numero di fan.