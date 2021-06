Call of Duty Warzone Stagione 4, è tornato un glitch odiato dai giocatori

Negli ultimi giorni Call of Duty Warzone ha ricevuto l’importante Stagione 4, ricca di contenuti e novità per il battle royale di Raven Software (e non solo).

Disponibile anche per Call of Duty Black Ops Cold War, la nuova season ha infatti dalla sua un numero di aggiunte realmente sorprendenti, da armi a mappe, passando per i nuovi Operatori.

Nella notizia pubblicata durante la giornata di ieri vi abbiamo spiegato in maniera chiara e completa tutte le migliore di questa quarta stagione.

A quanto pare, però, vi sarebbe anche una novità negativa, ed è il ritorno di un glitch particolarmente odiato dalla community di COD.

Lo streamer di Twitch its_iron stava provando la nuova stagione di Warzone, quando improvvisamente è stato abbattuto da una minaccia invisibile non meglio identificata.

Inizialmente il giocatore pensava che il danno mortale provenisse da un attacco aereo, prima di accorgersi suo malgrado che un avversario invisibile gli stava sparando alle spalle.

Poco sotto, il breve video che mette in mostra l’evento:

Non c’è dubbio che il ritorno del glitch dell’invisibilità è una sorpresa davvero poco gradita alla community di Call of Duty.

Del resto, Raven Software ha subito pubblicato un post via Twitter in cui assicura i giocatori che verranno presi provvedimenti in tempi brevi (lo trovate poco sotto).

❗ Hey everyone! We have added two new issues to the #Warzone Trello board.

• Xbox crashing to the dashboard when loading Verdansk playlists.

• Players encountering invisible enemies in some matches.

We will provide more info as soon as we have it!

Issue tickets below.

— Raven Software (@RavenSoftware) June 17, 2021