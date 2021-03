Videogame in sconto fino al 77% sullo store Fanatical!

Il popolare store digitale Fanatical propone tantissimi videogiochi per PC a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, a soli 34,99€ potete acquistare The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, raccolta che comprende tutte e quattro le stazioni della serie post-apocalittica di Telltale basata sull’omonima serie, oltre a 400 Days e The Walking Dead: Michonne, per un totale di oltre 500 ore di gioco e 23 episodi. Inoltre, per i veri appassionati, sono forniti vari contenuti bonus, come il lettore musicale, che include oltre 40 tracce per tutte le stagioni, una galleria d’arte, un visualizzatore di modelli 3D e molto ancora ancora.

Se preferite, invece, i titoli di stampo horror, trovate Resident Evil HD Remaster, versione rimasterizzata del remake uscito originariamente per Nintendo Gamecube, a soli 4,59€, rispetto ai 19,99€ di listino. Nei panni di Chris Redfield e Jill Valentine, vi ritroverete ad esplorare villa Spencer e scoprire tutti i suoi segreti, mentre dovrete affrontare zombie ed altre creature da incubo. A soli 1,67€ potete acquistare l’ottimo racing game DIRT 4, titolo che dispone di un sistema che cambia il gioco chiamato Your Stage. Si tratta di un innovativo strumento per la creazione di percorsi di rally che consente di produrre un numero pressoché infinito di tappe uniche con la semplice pressione di un pulsante.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Fanatical e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai videogiochi per PC tra gli sconti del portale Fanatical. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione