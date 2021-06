Vi siete portati a casa una RTX 3080? C’è già di meglio: ecco la RTX 3080 Ti

La cornice del Computex delle scorse ore è stata, per NVIDIA, l’occasione per allargare ulteriormente la famiglia delle sue GPU di nuova generazione: sono state infatti presentate le nuove RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti, che vanno ad ampliare ulteriormente la line-up lanciata lo scorso anno.

Sappiamo, tuttavia, che non tutto è andato come previsto: in virtù della crisi produttiva a cui si è andati in contro in occasione del coronavirus, affiancatasi alla volontà dei bagarini di speculare rivendendo a prezzo maggiorato il maggior quantitativo di GPU, sappiamo che è stato davvero complicato, fino a oggi, mettere le mani sulle nuove RTX.

Non è tutto: alla situazione si è accavallata la corsa alle criptovalute, con i nuovi hardware utilizzati anche dai miner, al punto da spingere NVIDIA a creare dei prodotti appositi e a inserire dei blocchi (in realtà andati e venuti) per tentare di arginare il problema.

La RTX 3080 Ti arriverà il 3 giugno

Ora, a offrire nuove opzioni ai videogiocatori è prima di tutto la RTX 3080 Ti. Questa nuova GPU pensata per i giocatori su PC, spiegano i colleghi del nostro sito gemello Tom’s Hardware, conta su 10.240 CUDA Core, praticamente arrivando quasi a sfidare la RTX 3090 – che ha specifiche overkill ed è pensata per giocatori veramente molto (molto!) esigenti.

La RTX 3080 Ti vanta 12 GB di GDDR6X con bus da 384-bit, con una larghezza di banda che arriva addirittura a 912 GB/s, con uno stacco notevole rispetto ai 760 GB/s della RTX 3080. Il lancio è previsto per il 3 giugno prossimo, al costo di listino di $1.199 – e non possiamo che sperare che rimanga tale, senza corse dei bagarini né assalti da parte dei miner.

Ad affiancare la nuova GPU è anche l’arrivo della 3070 Ti: questa GPU da 6144 CUDA Core monta 8 GB di GDDR6X e sarà proposta a $599 di listino. Sarà lanciata sul mercato a partire dal prossimo 10 giugno.

Vedremo come e se cambierà il mercato con l’arrivo delle ulteriori GPU, che dovrebbe aiutare a frammentare ulteriormente la domanda, in maniera tale che giocatori con requisiti diversi possano orientarsi su prodotti molto specifici.

Rimane chiaramente da verificare se e come il lancio di ulteriori GPU vada a influenzare la catena produttiva di quelle già disponibili, tra cui figurano la 3060, la 3070, la 3080 e la 3090.