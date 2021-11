Vi ricordate della serie anime di Devil May Cry? Ci sono delle novità

Forse vi siete dimenticati che nel 2018 è stata annunciata una serie anime su Devil May Cry, ed oggi siamo qui per ricordarvelo.

Dopo il ritorno dell’ultimo capitolo anche in versione PS5, il franchise di Capcom si è un po’ fermato in attesa di ulteriori sviluppi.

Un episodio che ha segnato un ritorno in pompa magna di Devil May Cry, che ci ha ricordato perché è sempre il Re dei giochi d’azione.

Quinto capitolo serie è una delle più longeve della scuderia del publisher nipponico, perché il primo episodio della serie è uscito ben 20 anni fa, una ricorrenza caduta di recente.

Mentre altre serie Netflix dedicate ai videogiochi continuano la loro cavalcata, e proprio in questi giorni uscirà quella su League of Legends, scopriamo qualcosa sulla serie anime di Devil May Cry.

In una intervista esclusiva rilasciata ai colleghi di IGN Japan, il producer dello show ha svelato le prime informazioni sulla serie ispirata al videogioco Capcom.

Adi Shankar, già produttore dell’amatissima Castlevania di Netflix, ha parlato per la prima volta della serie di Devil May Cry di cui sarà responsabile:

«La sceneggiatura della stagione uno è completa. È fantastica. Non posso essere più emozionato.»

Shankar ha specificato che la prima stagione avrà otto episodi e che, come Castlevania, c’è l’intenzione di espandere la narrazione con altre stagioni in seguito.

Appariranno ovviamente i personaggi più amati di Devil May Cry, e Shankar ha confermato già la presenza di Dante, Vergil e Lady. Inoltre, il produttore ha spiegato che i lavori sono supervisionati da Hirouki Kobayashi, un veterano di Capcom, per garantire la massima fedeltà con il materiale originale.

La serie anime andrà in produzione all’inizio del 2022, ed ovviamente non c’è una data di uscita. Ma siamo fiduciosi, perché le ultime stagioni di Castlevania si sono rivelate di grande qualità.

E per un nuovo videogioco, invece, quanto tempo ci vorrà? Sembra che dovremmo aspettare diversi anni prima di un Devil May Cry 6.

Nel frattempo Capcom è impegnata con i DLC di Resident Evil Village, che saranno gratuiti e arriveranno prossimamente.