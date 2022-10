Ventidue anni dopo, arrivano i peluche di Final Fantasy X

Final Fantasy X è uscito nell’ormai lontanissimo 2001, sebbene ad oggi costituisce ancora uno degli episodi più amati dell’intera saga Square Enix.

Il decimo capitolo è tornato anche in versione HD Remaster assieme al suo sequel diretto, FFX-2 (li trovate anche su Amazon), tanto che i fan continuano a idolatrarlo.

L’affetto degli appassionati per gli episodi più iconici della serie si manifesta con regolarità, come ad esempio per i protagonisti di Final Fantasy VII, rinati sotto forma di splendide statuette.

Ora, come riportato anche da Siliconera, sono in arrivo – per davvero – i nuovi peluche ufficiali ispirati alla decima fantasia finale targata Square.

I nuovi peluche di Tidus e Yuna, i personaggi principali di Final Fantasy X, saranno infatti disponibili in tutto il mondo nel corso del prossimo anno.

Square Enix ha aperto i preordini per i due pupazzi sul sito web giapponese, dove ogni peluche è disponibile separatamente a 4.180 yen.

Entrambi i peluche sono disponibili per il pre-ordine anche sullo Square Enix Store nordamericano al prezzo di 44,99 dollari ciascuno. Poco sotto, trovate alcune immagini dei prodotti.

I peluche appariranno con proporzioni chibi, dove la testa appare più grande del resto del corpo. Tidus e Yuna di Final Fantasy X saranno disponibili in Giappone il 29 aprile 2023 e in Nord America nel maggio 2023.

Non è chiaro se e quando i prodotti in questione verranno importati anche in Italia, visto che al momento non si hanno informazioni in merito.

Nel corso del tempo, vari fan hanno omaggiato il gioco nei modi più disparati, come quello che ha “trasformato” Final Fantasy X in un gioco next-gen.

Ma non solo: in tempi non sospetti un altro appassionato ha deciso di recente di omaggiare uno dei personaggi più carismatici del gioco, ossia il celebre Auron.

Infine, grazie all’impegno dell’utente Toby Saunders, è possibile dare un’occhiata a Final Fantasy X in “versione” next-gen, con Unreal Engine e con tanto di ray tracing.