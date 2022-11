Vampiri e pistoleri se le danno di santa ragione in questi 12 minuti di Evil West

Tra le tante uscite che ci attendono nel mese di novembre, c’è anche quella di Evil West. Questo peculiare videogioco sviluppato da Flying Wild Hog e pubblicato da Focus Entertainment, infatti, dal 22 novembre si propone di portare sui nostri monitor un cross-over peculiare: il mondo del West, pistoleri compresi, e mostruosità vampiresche di ogni sorta.

Così, in vista del debutto di questo mese, il publisher ha pubblicato un lungo video gameplay che ci mostra Evil West (lo trovate su Amazon) in azione per 12 minuti. Nella clip, che potete vedere di seguito, vengono mostrati sia il gameplay che diverse sequenze filmate, per darci un’idea di come funzionerà il gioco.

«I dodici minuti di anteprima di oggi» hanno spiegato gli sviluppatori, in accompagnamento al video, «ci mostrano delle sequenze estese di gameplay e ci danno numerosi nuovi dettagli narrativi, svelando qualcosa di più sulla trama e sui personaggi».

In merito alle caratteristiche del gioco, viene descritto come «cowboy che incontra figure storiche che incontrano un mondo di orrore gotico, di politici corrotti e di vampiri che si nascondono». Sarà in questo contesto che il protagonista, il pistolero Jesse Rentier, con sulle spalle la società di caccia ai vampiri del padre, dovrà provare a rimettere un po’ d’ordine.

Per eliminare tutte le minacce che attendono il West, potremo servirci sia di combattimento a lungo raggio che di meccaniche da vero e proprio shooter, come è possibile notare dal video.

Rimane da vedere, insomma, quanto questo mix risulterà divertente controller alla mano – e noi di SpazioGames.it terremo come sempre il gioco sott’occhio per voi. Intanto, potete consultare la scheda completa per approfondirne i dettagli.

L’appuntamento con Evil West è fissato per il 22 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. E, a proposito di proposte videoludiche che hanno un approccio tutto loro all’idea del Selvaggio West, date decisamente un’occhiata a Weird West, firmato dall’autore di Dishonored, Raphael Colantonio.