Vampire The Masquerade Swansong: 50% di sconto su Amazon!

Fan dell’universo di Vampire The Masquerade? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon vi permette di acquistare la versione PS5 di Vampire The Masquerade Swansong a un prezzo assolutamente imperdibile!

Vampire The Masquerade Swansong, sviluppato da Big Bad Wolf Studio, vi permetterà di giocare come i tre predatori più eleganti di Boston, ognuno dotato di propri poteri e abilità. Le vicende ruotano intorno alla Camarilla di Boston, recentemente fusasi con la setta degli stregoni di Hartford, con conseguente elezione della vampira anziana Hazel Iversen a nuova reggente, e agli intrighi di potere necessari per lasciare l’umanità nel ruolo sempiterno di animali da pascolo cui i vampiri l’hanno relegata. La festa celebrativa della nuova alleanza, però, finisce in massacro: qualcuno ha deliberatamente voluto sterminare tanto i vampiri presenti quanto i loro schiavi umani, e starà al giocatore scoprire il perché.

La narrativa di Vampire The Masquerade Swansong si sviluppa lungo tre binari differenti, uno per ognuno dei protagonisti che saremo chiamati ad interpretare, in ossequi alle differenti classi di vampiri del gioco di ruolo pen & paper originale: se Leysha è una Malkavian, e come tale risulta difficilmente prevedibile nei suoi atteggiamenti e nelle sue reazioni, Galeb è freddo, calcolatore e spietato come ci si aspetterebbe da un vero Ventrue. Chiude il cerchio Emem, una Toreador particolarmente portata per la diplomazia e l’arte di mantenere rapporti con tutti, che le viene dalla gestione dei numerosi club di Boston di cui tira le fila.

Vampire The Masquerade Swansong offre un gameplay simile a Detroit: Become Human, impreziosito da meccaniche ispirate ai giochi di ruolo. Inoltre, Big Bad Wolf Studio ha cercato di donare un po’ di varietà al tutto, con fasi stealth all’acqua di rosa, puzzle mai troppo complicati e fasi investigative in cui scandagliare le ambientazioni in cerca di indizi.

Solitamente Vampire The Masquerade Swansong viene proposto a 59,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 29,98€, con uno sconto del 50% e un risparmio reale di 30€. Si tratta di un’occasione imperdibile per portarsi a casa un ottimo videogioco risparmiando notevolmente sul suo normale prezzo di acquisto!

