V Rising | Provato – Vampiri e sopravvivenza

Il 17 maggio farà il suo debutto in Early Access su Steam V Rising, interessante titolo survival dedicato ai vampiri. Si tratta di un titolo curioso che ha attirato da subito la nostra attenzione.

Piattaforma: PC Genere: survival Data di uscita: 17 Maggio 2022 Sviluppatore: Stunlock Studios Distributore: early access

V Rising

Abbiamo davanti un genere che, nonostante gli anni, non stanca e, anzi, continua ad attirare sempre un gran pubblico. Per questo motivo, la nuova formula del team Stunlock Studios potrebbe rivelarsi più che accattivante. Perché, dopo i survival, i vampiri sono tra le creature più apprezzate dal pubblico (avete già giocato Vampyr, che trovate su Amazon?).

Dopo un lungo sonno, durato più di cent’anni, il protagonista del gioco si risveglierà con una grande sete di sangue. Il nostro scopo sarà quello di soddisfare le sue necessità, raccogliendo le risorse necessarie e iniziando a costruire il proprio impero. Mattone dopo mattone realizzeremo il nostro castello stile gotico, stando sempre all’erta per evitare di incrociare la luce del sole, che ci sarebbe fatale.

Se siete curiosi di saperne di più di V Rising, vi raccontiamo qualcosa in più nella nostra anteprima, dopo averci trascorso insieme le prime ore.

Un risveglio da un lungo sonno

Il fascino per i vampiri è sempre nell’aria; quell’oscurità intrisa di mistero che piace e non stanca. Tante sono le opere ispirate proprio a loro, alla loro storia e alle ambientazioni che li circondano.

I vampiri ci fanno venire subito in mente posti angusti e castelli gotici. V Rising è un titolo survival che cerca di includere tutta la magia e il mistero attorno a questi esseri. Un gioco che rievoca stili, storie e ambientazioni legate a questo mondo oscuro. Vestiremo, infatti, i panni di un vampiro risvegliatosi da un lungo letargo e pronto a tornare in azione.

Dopo centinaia di anni intrappolato in un sonno profondo, il nostro protagonista è pronto a riconquistare quello che gli spetta. In sua assenza, infatti, viene a scoprire che il suo impero è crollato e che gli umani minacciano, ormai, il suo potere.

Ecco che, con questa premessa, inizia la nostra storia all’interno di un mondo tutto da esplorare. Il gioco non si risparmia per nulla, offrendoci una buona dose di azione e cattiveria. Le missioni iniziali, infatti, saranno una vera e propria “caccia all’uomo”.

Ebbene sì, perché una parte importante della nostra raccolta di risorse, sarà proprio la ricerca di sangue umano per ripristinare la nostra salute e il nostro vigore. Villaggio dopo villaggio, diventeremo sempre più forti. Una volta raggiunto un livello di forza e vitalità sufficiente, potremo iniziare il nostro viaggio più completo del mondo.

Un’esperienza di sopravvivenza a 360 gradi che potrà consumarsi sia in single player, sia in multiplayer. Tutto quello che ci serve è a disposizione nel mondo, dobbiamo solo conquistarlo prima degli altri.

Un'ambientazione che cattura

Non solo carne da macello

In V Rising, infatti, gli umani non saranno solo “carne da macello”, ma potranno diventare umili servitori. Dunque, una volta terminata la caccia per la vita, sarà importante scegliere con cura le nostre prede per poterle gestire al meglio.

Ecco che, a questo punto, il titolo prende una piega più simile a un classico survival. Rendere schiavi gli umani, infatti, significherà poter provvedere alla raccolta delle risorse utili per la costruzione del nostro palazzo e del nostro impero. Gli uomini si occuperanno per noi di accumulare beni utili, oltre a fornirci una certa protezione.

Oltre che sfruttarli come semplici manovali, potremo fare uso degli stessi per creare un vero e proprio esercito che ci protegga in caso di necessità. Nonostante il nostro potere sia forte, infatti, umani e vampiri tenteranno in tutti i modi di portarci via il potere guadagnato. Per difenderci al meglio, avremo bisogno di un esercito forte e pronto a tutto per noi.

Spazi sempre differenti a seconda della zona

Un vasto mondo tutto da esplorare

Una delle altre cose interessanti presenti in V Rising è il mondo di gioco. Si tratta di un’ambientazione assolutamente in linea con quello che è il contesto. Abbiamo davanti un mondo vasto, ricco di pericoli e insidie. Non mancheranno ambientazioni di ogni tipo, come oscuri dungeon, vaste e aperte campagne o importanti foreste.

Ogni luogo sarà differente e caratterizzato da differenti oggetti e risorse. Durante il nostro cammino incontreremo molti nemici da affrontare e alcuni amici con cui parlare. Non importa che decidiamo di procedere da soli o in compagnia dei nostri alleati, l’avventura sarà sempre più che interessante. Molti sono i luoghi da scoprire e tante le cose da fare.

Naturalmente dovremo procedere nel buio della notte per evitare spiacevoli sorprese. In V Rising vestiremo i panni dei vampiri più comuni nella storia: quelli che bruciano alla luce del sole.

Per questo motivo, potremo vagare liberamente durante la notte, ma non potremo uscire con il sole. Conquistare un villaggio, uccidere degli umani, recuperare risorse ed energie: dovrà avvenire tutto nel buio delle tenebre. Sarà interessante gestire il ciclo giorno/notte, sicuramente un dettaglio importante e diverso rispetto ad altri titoli survivor.

Abbiamo una serie di risorse da trovare

Cosa si fa in V Rising tutto il tempo?

Come ogni survival game, lo scopo di V Rising è quello di sopravvivere e farlo nel migliore dei modi. Naturalmente, per poter continuare a farlo, abbiamo bisogno di risorse, di qualunque tipo. Una parte importante della nostra crescita è determinata, ad esempio dalla creazione del proprio castello.

Raccogliere risorse, infatti, ci permetterà di realizzare la nostra fortezza. Procederemo pian piano, imparando tecniche per ottenere oscuri poteri e costruire il nostro impero.

Il castello sarà una parte importante in cui accumulare non solo risorse e denaro, ma dove accrescere il proprio esercito. Avremo piena possibilità di personalizzare la nostra fortezza secondo lo stile che più preferiamo. Man mano che andremo avanti con la narrazione, dovremo non solo ampliare i nostri possedimenti, ma anche creare eserciti sempre più potenti.

Altra caratteristica da tenere in considerazione è la progressione del nostro personaggio. La crescita del proprio vampiro sarà essenziale per la buona riuscita della missione finale. Dovremo imparare a padroneggiare abilità vampiresche e armi letali.

Ogni equipaggiamento avrà un diverso stile di gioco e starà a noi scegliere quello che più ci aggrada. Dovremo imparare a gestire tutte le armi, anche quelle da scontri a lungo raggio. Mirare, schivare e colpire: queste saranno le tre parole chiave da tenere in mente.

Avremo la possibilità di giocare da soli, oppure di combattere accompagnati. Ci sarà sia la possibilità di giocare sia in singolo che in multiplayer. Questa opzione ci darà modo di giocare insieme agli amici per rendere il tutto ancora più divertente. Potremo infine anche fare dei veri e propri raid nei castelli di altri giocatori per sfide sempre più avvincenti.