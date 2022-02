L’Unreal Engine mostra come potrebbe essere Crysis 4 (è pura next-gen)

A gennaio di quest’anno è stato alzato il sipario su Crysis 4, annunciato dallo sviluppatore Crytek con grande entusiasmo da parte degli addetti ai lavori e non solo.

Il primo trailer ha mostrato poco e niente del gioco, se non un primo piano del casco di Prophet – protagonista dei primi capitoli del franchise – lasciando ben sperare circa questo nuovo episodio.

Vero anche che ciò che è stato mostrato è bastato a far salire l’hype a livelli vertiginosi, specie per quanto riguarda le promesse di un comparto tecnico che promette faville.

Ora, come riportato da DSO Gaming, una tech demo in Unreal Engine mostra come potrebbe – o meglio, dovrebbe – apparire il quarto capitolo di Crysis.

Il canale Lisaya Music ha infatti condiviso un sorprendente video che mostra proprio un ambiente ispirato a Crysis, in Unreal Engine 4.

Nonostante non parliamo del nuovo e performante Unreal Engine 5 (senza quindi la bellezza di Nanite o Lumen), l’isola tropicale messa in mostra sembra assolutamente mozzafiato.

La grafica delle ambientazioni è così di alto livello che è proprio ciò che ci aspetteremmo da un capitolo di Crysis in salsa next-gen.

Poco sotto, il filmato chiamato semplicemente “The Island“:

Entrando più nel dettaglio, questo video presenta 15.000 fotogrammi in risoluzione UHD+, mentre per catturare il tutto Lisaya Music ha utilizzato una NVIDIA GeForce RTX3090 con un AMD Ryzen 7 3700X.

Inoltre, quest’isola presenta 650 milioni di triangoli e ben 5 milioni di oggetti: insomma, non un lavoro da una manciata di giorni, a quanto pare.

E se già la remaster della trilogia originale, recensita su queste stesse pagine, aveva dimostrato di come la serie fosse invecchiata piuttosto bene, speriamo che Crysis 4 nella next-gen non sarà da meno.

Se invece volete rinfrescarvi la memoria anche sul primo capitolo della serie ma in versione Nintendo Switch, recuperate la recensione pubblicata come sempre sulle pagine di SpazioGames.