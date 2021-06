Unreal Engine 5 ancora più next-gen: ecco un’amata feature da PC

Tramite un comunicato ufficiale, NVIDIA ha annunciato che la sua tecnologia DLSS è ufficialmente supportata dal nuovo Unreal Engine 5.

In questo modo, gli sviluppatori potranno sfruttarla fianco a fianco con la Super Resolution del nuovo engine targato Epic Games.

La software house di Fortnite era tornata di recente a presentare una demo next-gen che aveva lasciato il pubblico a bocca aperta per la qualità generale di quanto mostrato.

La nuova versione dell’Unreal Engine sarà infatti accompagnata da una serie di caratteristiche chiave in grado di renderlo un rappresentante primario della next-gen.

NVIDIA ha spiegato che «da adesso gli sviluppatori potranno facilmente introdurre la tecnologia DLSS nei loro progetti, grazie al nuovo plugin dedicato» (via DSOG).

Per chi non lo sapesse, si tratta dell’acronimo di “super campionamento ad apprendimento profondo”, e permette di effettuare un upscaling in tempo reale di immagini in bassa risoluzione.

L’azienda ha inoltre annunciato che, dal 1 luglio, il DLSS arriverà anche sul survival multiplayer Rust di Facepunch Studios.

Intanto, uno studio PlayStation sta lavorando a un nuovo gioco proprio sfruttando l’Unreal Engine 5 e, con questi presupposti, è lecito sperare che qualcosa di buono stia per arrivare.