Unieuro, lettore ci segnala consegne saltate per il day one di PS5

Un nostro lettore ci ha segnalato un problema legato al preordine di PS5 presso la catena Unieuro, a causa del quale il suo day one del 19 novembre non è purtroppo andato a buon fine.

Il giocatore, proveniente dalla Campania e con ID Twitter @Dekuweb, ha prenotato la console il 17 settembre, pochi minuti dopo la comparsa della disponibilità della console sul sito della catena.

Appena possibile, ha pagato con una carta virtuale, che gli è stato poi riferito essere scaduta – quando in realtà è ben lontano dalla scadenza.

A tal punto gli è stato inviato un link per il pagamento su PayPal, che ha effettuato, ma da quel momento c’è stato un silenzio radio dalla catena.

Curiosamente, altri lettori ci hanno segnalato problemi di Unieuro proprio con PayPal, che – pur essendo ufficialmente supportato sul sito della catena – sta portando ad intoppi tali da spingere gli addetti a chiedere di cambiare metodo ai singoli acquirenti, spesso con conseguenze come ritardi nelle consegne.

Ad oggi, la console appare al nostro utente a targhe alterne prenotata e in consegna per il 15 dicembre, e spesso e volentieri questa dicitura scompare, alimentando uno stato di confusione abbastanza comprensibile.

L’assistenza clienti non ha reagito prontamente a queste difficoltà, risultando irreperibile durante il day one e nel corso di questo fine settimana – in particolare, dopo lunghi tempi di attesa al telefono, la chiamata viene semplicemente interrotta.

@Dekuweb afferma di aver sentito di problemi simili in tutta Italia e relativi pure a Xbox Series X, per cui il problema potrebbe essere Unieuro in affanno nella gestione degli ordini in un mese di novembre molto affollato, tra console next-gen e Black Friday, e non PS5 nello specifico.

Va detto che le difficoltà da un punto di vista logistico non sorprendono più di tanto, se consideriamo che la stessa Sony prevede che PlayStation 5 sarà difficile da trovare molto a lungo.