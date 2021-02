Uncharted e The Last of Us protagonisti del PlayStation Gear Store

Sony ha da poco dato il via al PlayStation Gear Store nel Regno Unito grazie anche a una serie di prodotti dedicati anche a due franchise di punta, vale a dire The Last of Us e Uncharted, entrambi sviluppati da Naughty Dog.

Anche i giocatori di Austria, Germania, Francia, Irlanda, Italia e Spagna potranno presto mettere mano al merchandise ufficiale dedicato ai marchi in questione, incluso il fatto che anche Guerrilla Games si unirà alla festa, con una serie di “chicche” dedicate al suo Horizon: Zero Dawn e relativo sequel.

We're so excited to have The Last of Us and Uncharted merch now available to our fans in Europe with the launch of the PlayStation Gear Store in the UK, Austria, France, Germany, Ireland, Italy, and Spain! Check out the full lineup at https://t.co/FAXA0wkWrf. pic.twitter.com/JNxkeUO1Hl — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 18, 2021

Siamo davvero entusiasti di avere il merchandising di The Last of Us e Uncharted ora disponibile per i nostri fan in Europa con il lancio del PlayStation Gear Store nel Regno Unito, Austria, Francia, Germania, Irlanda, Italia e Spagna!

Da quello che è possibile vedere vi è un gran numero di offerte disponibili al momento, tra cui un bomber ispirato a PS5, un berretto a tema DualSense, una maglietta PlayStation, uno zaino e una bottiglia coi tradizionali simboli della console Sony.

Per quanto riguarda gli oggetti specifici legati ai giochi Naughty Dog e non solo, segnaliamo una maglietta di Ellie di The Last of Us Parte II, un cappellino da baseball delle Luci, una felpa con cappuccio di Ghost of Tsushima e una maglietta dedicata a Kratos.

Insomma, di roba su cui mettere le mani ce n’è, e anche parecchia. Il PlayStation Gear Store è in ogni caso raggiungibile a questo indirizzo.

The Last of Us Parte II è disponibile dallo scorso mese di giugno 2020 in esclusiva su console PlayStation 4, oltre a essere giocabile in retrocompatibilità su PS5. Uncharted 4: Fine di un Ladro è invece l’ultimo capitolo ufficiale della serie con protagonista Nathan Drake, acquistabile su PS4 da diversi anni.