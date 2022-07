Uncharted è stato ricreato in Fortnite, impressionando Neil Druckmann

Non è la prima volta che Fortnite viene notato dai big del settore, sebbene questa volta a rimanere impressionato è nientemeno che Neil Druckmann, autore tra le varie cose anche di Uncharted 4 Fine di un Ladro.

Il battle royale (di cui trovate una selezione di offerte anche e soprattutto su Amazon) ha spesso detto sì a crossover con altri franchise di prestigio, incluso quello Naughty Dog.

Lo scorso febbraio, i protagonisti di Uncharted sono infatti sbarcati in Fortnite, per festeggiare l’uscita nelle sale del film con Tom Holland.

Se la pellicola in questione ha saputo replicare alcuni passaggi del videogioco omonimo, un fan del titolo Epic ha ricreato una celebre sequenza di Uncharted 4, stupendo lo stesso Druckmann.

L’utente noto come MilkyVR ha infatti dato vita alla celebre sequenza del ponte vista in Uncharted 4 Fine di un Ladro, ricreandola in tutto e per tutto in Fortnite.

Il risultato finale, sia per quanto riguarda la regia che le movenze del protagonista, mette a schermo una specie di versione cartoon della scena originale, per un risultato finale realmente sorprendente.

Lo stesso Druckmann, rimasto letteralmente a bocca aperta, ha deciso di ricondividere il tutto sul suo profilo Twitter personale.

Ricordiamo che la serie di Uncharted è al momento in pausa, sebbene Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri, disponibile da alcune settimane su console PS5, arriverà prossimamente anche su PC (se volete saperne di più, trovate la nostra recensione su queste stesse pagine).

Ma non solo: avete letto che un altro film di successo ha da poco varcato i confini, sbarcando proprio nel battle royale più famoso di sempre? Stiamo parlando di Thor Love and Thunder.

Avete visto anche che Fortnite potrebbe presto dare il benvenuto a un altro crossover con un manga di successo che non ha certo bisogno di presentazioni (e che farebbe la gioia di milioni di fan)?