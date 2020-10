Uncharted: la foto di Holland/Drake fa il botto (anche di critiche)

Durante la giornata di ieri, l’attore Tom Holland ha rilasciato sul proprio profilo Instagram ufficiale la prima foto del “suo” Nathan Drake nel film di Uncharted, in uscita il prossimo anno.

Al netto della discreta fattura e di una somiglianza più che evidente con il protagonista della saga Naughty Dog (ovviamente più giovane, essendo il film un prequel alle avventure viste nel videogioco omonimo), molti fan non sembrano aver gradito, mostrando tutto il loro disappunto via social.

Poco sotto, una carrellata di alcuni commenti che si possono leggere da parte dell’utenza estera:

Wack. Way to ruin uncharted sony — GOD OF BOY (@IT3YB4LLS) October 22, 2020

Ecco come rovinare Uncharted, Sony.

I don't hate Tom Holland he's a fantastic actor. Best spiderman out of everyone. But there's just nothing that screams that he could be Nathan for me. In my opinion, Ryan Reynolds would make a good Nathan Drake. But Tom Holland, I'm happy for you. — Josh (@Itzzjoshoffcial) October 22, 2020

Non odio Tom Holland, è un attore fantastico. Il miglior Spider-Man di sempre. Però non c’è proprio niente che faccia gridare al miracolo circa il fatto che possa essere Nathan Drake, per me. Ryan Reynolds avrebbe potuto essere un ottimo Nathan Drake. Tom Holland, sono in ogni caso felice per te.

Fratello, lo so che sei un attore e non mi ritengo fan della saga di Uncharted. Ma tu non sei Nate, ragazzo mio…

No offense dude I like you as an actor you made a great spidy but you just don't have the features that say Nathan Drake. If I were to cast that part I would say Jensen Ackles. However I'm sure you will do good. — ItComesInPintes (@ItComesInPintes) October 22, 2020

Senza offesa, sei un attore che ha portato al cinema un grande Spidey, ma non hai le caratteristiche necessarie per essere Drake. Jensen Ackles sarebbe stato perfetto nella parte. Ad ogni modo, sono certo che sarai in ogni caso ottimo nel ruolo.

Insomma, diverse persone non sembrano essere troppo convinte della scelta di Holland nei panni del cacciatore di tesori sparsi per il mondo.

Va detto, in ogni caso, che è la storia che si ripete: ogni qual volta viene annunciato un film tratto da un videogioco, i fan si “scatenano” infatti con critiche più o meno lecite su chi secondo loro avrebbe la stoffa per interpretare il protagonista.

Impossibile non ricordare quanto accaduto con Sonic – Il Film, il cui aspetto del personaggi principale ha sollevato così tante polemiche – e petizioni – da costringere Paramount Pictures a ridisegnare da zero il porcospino blu. Tuttavia, a volte sarebbe meglio avere semplicemente fiducia nelle capacità attoriali di un professionista, piuttosto che criticare a priori una scelta, non trovate?

Nel cast del film troveremo anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle (in ruoli non ancora rivelati ufficialmente), per la regia di Ruben Fleischer (Venom).

Il film di Uncharted arriverà nelle sale statunitensi il 16 luglio 2021.