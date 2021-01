Un’artista realizza Nintendo Switch ispirata al Giappone: ecco il risultato

Ci sono molti appassionati di videogiochi che amano personalizzare i loro hardware, sbizzarrendosi per rendere magari la loro console davvero unica. È anche il caso di Carmina Castillo, una artista canadese che ha deciso di trasformare la sua console Nintendo Switch in una tavola – letteralmente – su cui esprimere la sua creatività. Il risultato? La scocca della macchina della casa di Kyoto adesso è decisamente diversa da qualsiasi altra.

Il corpo standard della console è stato coperto con un foglio di carta Chiyogami recante l’illustrazione che vedete, poi a sua volta abbellita dalla vernice lucida. I Joy-Con, invece, hanno detto addio ai tradizionali colori, in favore di una copertura che richiama il legno: il risultato finale, condiviso da Kotaku, è quello che potete vedere nelle immagini e farà probabilmente la gioia di chiunque ami le tradizioni e la cultura del Giappone.

Non è la prima volta che vediamo degli artisti sbizzarrirsi con delle console, come accennavamo in apertura all’articolo: qualche mese fa avevamo visto, ad esempio, il caso in cui qualcuno aveva visto nella grande scocca bianca di PlayStation 5 una tela su cui dipingere, finendo così con il realizzare un’illustrazione unica sulla nuova nata di casa Sony. Qualcuno aveva fatto un tentativo più goffo per renderla semplicemente tutta nera, ma il risultato finale è diverso da quello sperato.

A proposito di Nintendo Switch, nella mattinata è stata la stessa Nintendo a presentare una nuova livrea per la console, che si prepara ad accogliere Monster Hunter Rise a marzo.