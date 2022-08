Una recente piccola perla italiana sta arrivando anche su Nintendo Switch

Una piccola perla del panorama videoludico italiano si sta preparando a sbarcare anche su una ulteriore piattaforma. Dopo essersi fatto notare su PC, in seguito al lancio dello scorso 25 maggio, Freud’s Bones sta infatti facendo i bagagli per accasarsi anche su Nintendo Switch.

A confermarlo è stata l’autrice del gioco, Axel Fox, che attraverso la pagina Facebook ufficiale dell’avventura con protagonista Sigmund Freud ha anticipato che «sta arrivando, restate sintonizzati», mostrando una prima immagine di Freud’s Bones che – in ottima compagnia di alcuni volumi del padre della psicanalisi – gira su una Nintendo Switch messa in posa in bella vista.

Al momento, purtroppo, non abbiamo ancora una possibile data specifica per la versione Nintendo Switch del gioco, ma nei commenti del post è stato confermato che possiamo aspettarcelo per il mese di settembre.

Al suo debutto su Steam, Freud’s Bones ha fatto registrare ottime impressioni tanto dalla critica quanto dal pubblico: oggi ha una valutazione positiva su Steam e su Metacritic.

Il gioco, recensito nelle scorse settimane dal nostro Marino Puntorieri, come promette il titolo vi permette di entrare completamente nel personaggio di Freud e di diventare il suo “demone”, affrontando i suoi casi clinici e influenzandone il decorso.

L’avventura che deriva da questa idea, dal forte impatto narrativo, propone un’esperienza interattiva dal piglio davvero unico nel suo genere, che abbiamo deciso di premiare con una valutazione molto positiva.

«Una piacevolissima sorpresa made in Italy traboccante di idee che per forza maggiore non possono manifestarsi e stratificarsi tutte in egual misura, ma il cui risultato rimane nel suo insieme convincente» scrive Puntorieri nella sua recensione completa di Freud’s Bones, che potete leggere integralmente a questo indirizzo.