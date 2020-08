Una nuova era per SpazioGames

Cari Lettori,

siamo lieti di presentarvi il nuovo SpazioGames, rinnovato nell’estetica e nelle funzioni!

Prima di raccontarvi alcune novità, è importante sottolineare che da oggi inizia una fase di transizione che durerà alcune settimane. Tutti i contenuti pubblicati fino a pochi minuti fa sono ancora presenti nel sito, ma non godranno delle nuove funzioni e design. Questo significa che potrete riscontrare alcune problemi di layout o funzioni mancanti, che non saranno presenti su tutti i nuovi contenuti pubblicati da questo momento in poi.

Quando abbiamo progettato il Nuovo SpazioGames ci siamo posti due obiettivi: doveva essere un sito moderno, dotato di tutte le funzioni oggi disponibili, e un sito facile da consultare, che permetta ai lettori di leggere le notizie quotidiane ma anche di ricercare e seguire tematiche specifiche, in base ai propri gusti e passioni. Oggi, ad esempio, potrete navigare nelle nuove pagine dedicate ai singoli videogiochi, che raggruppano in unico posto tutte le informazioni, dalle news alle gallerie fotografiche, video, trailer, approfondimenti e recensioni. Ci saranno pagine dedicate per tutte le videorecensioni, e quando saremo live potrete seguirci direttamente dalla homepage del sito.

Il cambiamento in atto rimarrà estetico e funzionale, quindi non preoccupatevi, SpazioGames è, e rimarrà, un sito che parla di videogiochi, fatto da videogiocatori.

Le prossime settimane saranno per noi molto importanti, perché quello che vedete ora è solo una parte di quello che sarà SpazioGames nei prossimi mesi. Come abbiamo anticipato solo i nuovi contenuti pubblicati da oggi potranno sfruttare le nuove funzioni, questo significa che giorno dopo giorno noterete significativi cambiamenti che trasformeranno il sito portandoci a quell’obiettivo di fruibilità e modernità che ci siamo prefissati.

Non vi nascondiamo che abbiamo lanciato il Nuovo SpazioGames in fretta e furia, sfruttando il mese di agosto, per essere pronti per l’ultima parte dell’anno, che come sappiamo sarà ricca di novità. Abbiamo rivisto anche tutta l’implementazione pubblicitaria, che testeremo e ottimizzeremo nelle prossime settimane, con l’obiettivo di trovare il miglior compromesso tra valorizzazione e fruibilità del sito.

SpazioGames è ora un sito modulare, vedrete comparire aree dedicate ai videogiochi, pagine speciali, approfondimenti e anche micro-siti dedicati alle nuove console che verranno presentate nei prossimi mesi. A breve implementeremo anche strumenti che permetteranno nuove interazioni tra sito e Forum, due entità rimaste separate troppo a lungo.

Cogliamo questa occasione per ringraziare tutti i nostri lettori più affezionati, che ci seguono e supportano quotidianamente. Il nuovo sito è fatto per voi, per offrirvi un’esperienza sempre migliore, giorno dopo giorno. Per noi il vostro giudizio è importante, quindi se avete suggerimenti, o semplicemente avete notato qualche bug e volete segnalarcelo, vi invitiamo a scriverci alla mail: bug@spaziogames.it.