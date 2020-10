Una nuova era per il Forum di SpazioGames

Nonostante il 2020 ce la stia mettendo tutta per essere ricordato come uno degli anni più funesti mai concepiti (avvicinabile solo dal remoto periodo delle piaghe d’Egitto), oggi siamo qui per darvi una lieta notizia!

In maniera paritetica a quanto accaduto con SpazioGames.it lo scorso agosto, anche per il nostro Forum è arrivato il momento dell’evoluzione. Da poche ore è infatti online la nuova board, studiata appositamente per favorire un’esperienza di navigazione senza pari. Il mantra che ci ha accompagnato durante lo sviluppo della nuova veste del forum, è stato appunto quello di voler progettare un ambiente veloce, intuitivo e fruibile da qualsiasi dispositivo dotato di connessione ad internet.

Ovviamente arriveranno anche delle novità atte a migliorare ulteriormente la nuova piattaforma (di cui non vediamo l’ora di parlarvi per quanto sono interessanti), ma la priorità è ora quella di stabilizzare e rifinire la board appena lanciata. In merito a questo, qualora aveste notato qualche bug e volete segnalarcelo, vi invitiamo ad aprire un ticket QUI (inserendo come motivazione supporto tecnico), in modo da aiutarci nell’organizzazione del lavoro e nella risoluzione di eventuali errori o mancanze.

Ringraziamenti

I primi ringraziamenti vanno a tutti voi, per la pazienza portata in questo importante periodo di transizione; successivamente a Stefano Novelli ed Albano Bragato, importantissimi compagni di viaggio senza i quali il nuovo forum non avrebbe mai visto la luce. Ultimi, ma assolutamente non meno importanti, tutti i componenti dello Staff del Forum di SpazioGames, che quotidianamente si adoperano con passione per rendere l’ambiente il più curato ed aggiornato possibile.

LINK AL FORUM