Una nuova (ed interessante) funzione approda sul nostro forum!

Chi frequenta da un po’ di tempo la nostra Community, sa benissimo che negli ultimi periodi abbiamo potenziato non di poco la quality of life del Forum di SpazioGames, immettendo features in grado di migliorare e semplificare la navigazione, e la fruizione dei contenuti presenti (oltre che della velocità).

Quello che ancora mancava, era una caratteristica dedicata esclusivamente ai videogiochi, l’argomento principe che quotidianamente trattiamo tutti insieme. Bene, da oggi la lacuna è stata colmata: dopo diversi lavori dietro le quinte siamo orgogliosi di presentare la nuovissima sezione Matchmaking!

Come enuncia il termine anglofono, la funzione principale di questa nuova aggiunta, è quella di permettere ad ognuno di voi, di creare una sessione di gioco con lo scopo di trovare altre persone interessate, al fine di collaborare insieme per ottenere un determinato trofeo/achievement, eliminare un boss fastidioso, o semplicemente divertirsi con la Community, sia in ottica cooperativa che competitiva!

La sezione Matchmaking permette inoltre di filtrare piattaforme e giochi, in modo da poter subito trovare (o creare, in caso di mancanza) una richiesta per il titolo che vi interessa, consentendovi poi di contattare direttamente, tramite conversazione privata, i vari players.

Non spaventatevi se non vedete tutti i giochi attualmente sul mercato, nel corso delle prossime ore ci adopereremo per inserire nuovi titoli selezionabili!

Per raggiungere questa neonata sezione, potete cliccare sul collegamento dedicato nella navbar superiore del forum o, in alternativa, visitarla tramite questo LINK.

Sperando di aver destato il vostro interesse nel voler testare questa nuova opzione, vi aspettiamo numerosi! Che il gioco abbia inizio!