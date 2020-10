Un video rivela 10 segreti di Demon’s Souls, Bloodborne e Elden Ring

Un nuovo video realizzato dallo youtuber VaatiVidya rivela 10 segreti nascosti in Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne e persino Elden Ring.

Il soulslike in cantiere presso From Software con la partecipazione di George R.R. Martin tarda a farsi vedere ma, come dimostrato in questa clip, ciò non vuol dire che se ne sappia necessariamente ancora poco.

Sono tanti i particolari rivelati nel video, principalmente riguardanti funzionalità e sequenze che erano state implementate in origine prima di venire tagliate per le più svariate ragioni, da Demon’s Souls fino al caso emblematico di Dark Souls che vi raccontiamo.

Ad esempio, una cutscene tagliata rivela che la statua al Santuario del Legame di Fuoco avrebbe dovuto muoversi dalla sua posizione originale; spostandola, però, si vede soltanto una porta murata.

Inizialmente, lo svela un concept art trovato dallo youtuber, dietro quella statua avrebbe dovuto esserci un tunnel in cui avrebbe dovuto guidarci Andre, il fabbro, che in quella fase avrebbe dovuto essere un discendente di Gwyn e avere il compito di proteggere l’altare.

Questa intera storyline è stata tagliata nel prodotto finale, così come altri contenuti non sono riusciti ad arrivare alla versione completa di Bloodborne per cambiamenti in corsa.

Nel video ci sono tante altre chicche, e di certo è un buon modo per permettervi di placare l’attesa per notizie sull’atteso e ancora lontano Elden Ring.

Un altro buon modo per farlo è recuperare il remake di Demon’s Souls, non curato direttamente da From Software ma comunque in uscita in un mese: ve ne abbiamo parlato a fondo nella nostra anteprima.