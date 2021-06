Un personaggio di Batman Arkham “rivivrà” presto al cinema

Nel 2015 Batman Arkham Knight usciva su PlayStation 4 e Xbox One, portando così a conclusione la storica trilogia dell’Uomo Pipistrello sviluppata dal team Rocksteady Studios.

In maniera del tutto simile ai film di Christopher Nolan, la saga del Cavaliere Oscuro nel mondo dei videogiochi ha portato nuovo lustro a un personaggio spesso bistrattato nel corso degli anni, con tie-in di dubbia fattura.

Dopo l’epilogo della saga di Batman Arkham, i fan dell’Uomo Pipistrello sono in attesa di Suicide Squad Kill the Justice League, il gioco che condividerà solo l’universo narrativo del Batman di Rocksteady Studios.

Al varco ci aspetta anche Gotham Knights, titolo sviluppato da Warner Bros. Montreal che metterà in scena esclusivamente la Bat-Family.

A quanto pare, però, un personaggio in particolare del franchise di Batman Arkham potrebbe vivere una ‘seconda vita’ in un cinecomic di prossima uscita targato proprio DC.

Il regista del nuovo The Suicide Squad – Missione Suicida, James Gunn, ha dichiarato di essersi ispirato proprio ai giochi Rocksteady durante la progettazione del nuovo vestito di Harley Quinn, interpretata da Margot Robbie.

In un video di analisi del trailer con IGN USA (via GR), Gunn ha infatti dichiarato che sin dall’annuncio del film i fan hanno iniziato a chiedergli come sarebbe stata vestita la Robbie.

Gunn ha infatti deciso di riportare in auge l’aspetto iconico del personaggio visto in Batman Arkham, optando quindi anche per un corsetto nero e rosso.

Ho avuto modo di osservare tutti i diversi look di Harley Quinn nel corso degli anni, in vari media, e quello che più mi è piaciuto è stato il look della serie Batman Arkham per Harley Quinn […] quindi il primo look che vedrete nel mio film, sarà proprio quello.

Ricordiamo che Gotham Knights a cura di Warner Bros. Montreal è stato da poco rinviato al prossimo anno, mentre il gioco dedicato a Harley Quinn e soci manca di una data di uscita.

Il gioco dedicato alla Suicide Squad sarà ambientato a Metropolis e vedrà la presenza anche di Deadshot, Captain Boomerang e King Shark.

