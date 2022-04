Un oggetto di Final Fantasy VI è il più costoso di sempre (ma i fan lo adoreranno)

Final Fantasy VI è uno dei capitoli più apprezzati dai fan, nonostante Square non si sia ancora decisa a far tornare il auge il capitolo in questione: ora, però, è apparso l’oggetto dedicato al gioco più costoso (e bello) di tutti i tempi.

Mentre i fan fantasticano circa un eventuale remake, altri appassionati di Final Fantasy VI con parecchie disponibilità economiche a disposizione possono ora trovare un nuovo modo per apprezzare uno dei migliori giochi della serie Square Enix.

Come riportato anche dai colleghi di GameSpot, una nuova statua basata sul concept art originale del gioco è stata infatti messa in vendita a un prezzo da capogiro.

Ve ne avevamo già parlato in tempi non sospetti: limitata a soli 600 pezzi in tutto il mondo, la statua raffigura l’eroina Terra Branford che cavalca in sella alla Magitek Armor.

Il pregiatissimo oggetto costa ben 13.800 dollari, con anche tre Moogles unici inclusi nel prezzo, parti alternative e una targhetta del gioco.

Ogni statua (visionabile poco sopra) è dipinta a mano ed è costruita con materiali in polystone (materiale robusto e durevole composto da cemento, sabbia silicea, acqua, polvere di pietra e rinforzato con resina di poliestere e schiuma poliuretanica), PVC, ABS e materiali pressofusi.

Inoltre, l’oggetto ha un’altezza di quasi 31 pollici una volta assemblato, cosa questa che lo rende l’oggetto dedicato al sesto capitolo più grande di sempre.

Se ci state facendo un pensierino non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo (e preparare a sborsare un bel èo’ di dollari). Poco sotto, altre immagini.

