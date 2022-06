Una IP horror storica arriva su Xbox Game Pass nel 2023

Durante l’Xbox + Bethesda Showcase esteso è stato annunciato il nuovo The Texas Chainsaw Massacre, titolo horror multiplayer di Gun Interactive e Sumo Nottingham ispirato alla leggendaria saga di film horror (nota in Italia con il nome di Non aprite quella porta).

Il gioco è stato mostrato con un primo trailer che svela anche una finestra di lancio. L’uscita del gioco è ingatti prevista per il 2023, disponibile anche su Xbox Game Pass.

Al momento in cui scriviamo non sono stati resi noti altri dettagli sul gioco, mentre poco più in basso trovate il video di The Texas Chainsaw Massacre.

