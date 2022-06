Un big arriva su PC Game Pass questo autunno e su Xbox nel 2023

Nel corso dello show esteso di Xbox e Bethesda che si sta svolgendo in questi minuti, è stato confermato che Valheim, il celebre survival a tema vichingo, arriverà su PC Game Pass durante il prossimo autunno.

Il gioco che su Twitch ha avuto più spettatori di Call of Duty: Warzone e in generale è rimasto stabilmente nella top 10 dei giochi più giocati per un bel po’ di tempo, approda anche su console.

Sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo infatti spiegato a chiare lettere i motivi di un successo davvero inaspettato, il quale rischia ora di fare il bis.

Poco sotto, il nuovo trailer del gioco.

Il trailer ci ha svelato che il titolo sarà disponibile anche su Xbox durante la primavera 2023, disponibile anche su Xbox Game Pass al lancio.

Su PC Game Pass sarà invece disponibile a partire dalla fine del 2022, finestra di lancio in cui sarà disponibile anche su Microsoft Store.

La descrizione ufficiale recita:

Valheim è un gioco di esplorazione ambientato in un enorme mondo fantastico ispirato alla mitologia norrena e alla cultura vichinga. L’avventura ha inizio nel centro relativamente tranquillo di Valheim. Più ti allontanerai dal centro, più il mondo si farà impegnativo, ma troverai anche materiali più preziosi per realizzare armi più potenti e armature più robuste. Costruirai anche roccheforti e avamposti vichinghi in tutto il mondo. E, per finire, costruirai addirittura una possente nave vichinga con cui solcherai le acque dei grandi oceani alla ricerca di terre esotiche… Ma fai attenzione… non avventurarti troppo lontano…

Tutti gli annunci dell’Xbox e Bethesda Showcase esteso li trovate subito nel nostro imperdibile recappone da refreshare con frequenza.

Ma non solo: grazie agli ultimi annunci di Microsoft e dei suoi partner sono già stati svelati i primi 3 giochi gratis disponibili su Xbox Game Pass al day one ad agosto.