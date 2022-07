Un «gioco» in UE5 sta per sparire dagli store PlayStation e Xbox

Durante i The Game Awards 2021 è stata presentata una tech demo The Matrix Awakens, realizzata in Unreal Engine 5 e davvero bellissima da vedere.

La demo è risultata disponibile subito dopo l’annuncio avvenuto durante lo show, ed è scaricabile sia su PS5 che su Xbox Series X/S, anche per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento della Casa di Redmond (che potete trovare in offerta su Amazon).

La ragione dell’esistenza della demo è stata quella di mostrare le capacità del nuovo UE5, il motore grafico di Epic Games divenuto ormai garanzia di qualità.

Lasciando tutti a bocca aperta per la sua resa grafica sbalorditiva, che sfiora addirittura il fotorealismo, sembra però che a breve non sarà più disponibile per il download.

Come riportato anche da Wccftech, infatti, Epic ha confermato che la demo UE5 di The Matrix Awakens verrà eliminata dagli store PlayStation e Xbox dopo il 9 luglio prossimo.

Per chi non lo sapesse, la demo offre scene tratte dal film originale, ricreate in modo stupefacente grazie al nuovo motore di gioco di Epic.

È sicuramente un’impressionante vetrina per Unreal Engine 5, ma Epic ha ora confermato che la demo sarà ritirata dagli store.

Ragion per cui, chi non ha ancora avuto modo di provare con mano la tech demo dedicata a Neo e soci potrà farlo solo fino al 9 luglio.

Fortunatamente, coloro che l’hanno già aggiunta alla propria libreria possono ancora accedere alla demo o scaricarla nuovamente dopo che è stata eliminata.

Assicuratevi quindi di riscattare la tech demo nei prossimi giorni se volete provarla da subito, gratis, o in un secondo momento.

A proposito di Matrix, un altro grande capolavoro è stato ripensato da qualcuno in modo da richiamare la famosa saga di film diretta dalle sorelle Wachowski.

Ma non solo: di recente qualcuno ha deciso di fondere il noto videogioco di CD Projekt RED Cyberpunk 2077 con Matrix, per un risultato realmente sorprendente.