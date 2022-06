Cyberpunk 2077 e Matrix finalmente insieme, grazie ai fan

Cyberpunk 2077 e Matrix sono due marchi strettamente correlati tra loro, e non solo per la presenza di Keanu Reeves.

Il gioco di CD Projekt RED (che potete acquistare con consegna rapida su Amazon) è infatti palesemente ispirato – in parte – alla saga ideata dalle sorelle Wachowski.

Al netto delle polemiche emerse in questi giorni , è anche vero che i fan del titolo CD Projekt RED non sembrano volersi fermare con mod e creazioni di vario genere.

Difatti, tra una versione in Unreal Engine e l’altra, qualcuno ha pensato di “trasformare” Cyberpunk 2077 in Matrix, per un risultato realmente sorprendente.

Come riportato anche da PCGamesN, Matrix Colour Grading Reshade è il nuovo lavoro di un modder di nome Rexiii, che aggiunge al vasto gioco di ruolo di CD Projekt un tocco di Matrix, nel vero senso della parola.

Correre sui muri, schivare i proiettili e – ovviamente – la possibilità di indossare gli iconici cappotti di pelle di colore nero, il tutto in una Night City dai toni verdi e grigi tipici di Matrix.

La mod è disponibile in forma totalmente gratuita cliccando a questo indirizzo, ed è davvero molto facile da installare.

Sarà sufficiente scaricare lo strumento per il reshade del gioco che Rexiii ha aggiunto alle note del file, quindi rilasciare i file della mod nella cartella di gioco di Cyberpunk 2077, ed è fatta.

Inoltre, sarà anche possibile regolare l’intensità del filtro alla Matrix, passando da una leggera sfumatura a un vero e proprio look che sembra uscito da un film della serie (c’è anche un’opzione per disattivarlo e attivarlo al volo).

Restando in tema, avete letto che alcune settimane fa un fan del gioco di CDPR ha trasformato il titolo in Deus Ex?

Senza dimenticare che qualcuno ha invece reso Cyberpunk 2077 ancora più bello da vedere grazie all’Unreal Engine 5 (e lo spettacolo è assolutamente garantito).