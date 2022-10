Un gioco dice addio all’uscita su Steam, il publisher: «dovremmo cambiarne i contenuti»

Brutta avventura per Spike Chunsoft, che purtroppo ha dovuto confermare ufficialmente che uno dei suoi giochi non arriverà più su Steam, come invece gli appassionati si aspettavano che accadesse.

Chaos;Head Noah, versione migliorata di Chaos;Head che doveva sbarcare sul catalogo digitale di casa Valve per i giocatori PC, infatti, non vedrà più la luce su Steam. A confermarcelo è stato direttamente il publisher – celebre per i suoi giochi dallo stile riconoscibilmente giapponese – che con una nota ufficiale ci ha fatto sapere che l’uscita non diventerà più realtà.

I motivi, spiega Spike Chunsoft anche sul suo sito ufficiale, sono da ricercarsi nel fatto che il gioco sia stato ritenuto non conforme delle normative di Steam, a quanto pare in merito ai suoi contenuti. Per questo, Spike Chunsoft poteva scegliere se modificare i contenuti del gioco o non farlo uscire. Con poca sorpresa, ha optato per la seconda opzione.

Nelle parole della compagnia, che vi traduciamo:

«Ci dispiace confermarvi che non riusciremo a far arrivare CHAOS;HEAD NOAH su Steam come originariamente pianificato, a causa dei cambiamenti necessari per le linee guide di Steam in merito ai contenuti del gioco. Spike Chunsoft ritiene che i cambiamenti non permetterebbero al gioco di essere pubblicato secondo i suoi standard. La compagnia vuole scusarsi con tutti i fan che stavano aspettando questa release».

Attenzione, però, perché questo non significa che CHAOS;HEAD NOAH non sia destinato ad arrivare comunque su PC: il publisher ha fatto sapere di essere già al lavoro per «valutare altri cataloghi, quando decideremo i dettagli avremo un annuncio formale in merito». Vedremo, quindi, se il gioco riuscirà ad accasarsi presso le pagine di qualche concorrente di Steam.

Se, invece, stavate aspettando il gioco su Nintendo Switch (trovate la console su Amazon), niente paura: Spike Chunsoft ha confermato che tutto questo non avrà alcun impatto sull’uscita su Switch, attesa per il 7 ottobre prossimo.

CHAOS;HEAD NOAH è una visual novel dai toni misteriosi dove il giocatore è chiamato a risolvere alcuni misteri con omicidi annessi. Alcuni di questi sono rappresentati in modo piuttosto “sincero”, con mutilazioni e immagini dei cadaveri delle vittime che probabilmente sono stati il tema del contendere con Steam – fino ad arrivare alla non-pubblicazione sul catalogo di Valve.

Qualche mese fa, aveva fatto discutere anche il caso di Martha is Dead, quando era emerso che il gioco horror, a causa di alcune scene particolarmente crude, avrebbe avuto alcuni contenuti diversi ed “edulcorati” nella versione PlayStation, rispetto alle controparti.