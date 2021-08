Un amato horror si aggiorna oggi per PS5: 4K e ray tracing gratis

Buone notizie per gli amanti degli horror in possesso di una PS5 o di una Xbox Series X|S: Little Nightmares II ha appena ottenuto il suo aggiornamento next-gen.

I possessori di Little Nightmares II possono portarsi adesso a casa Little Nightmares II Enhanced Edition senza alcun costo.

Il gioco, che porta la firma di Tarsier Studios, ha ricevuto un’ottima accoglienza sia nella nostra recensione che presso gli utenti.

Gli appassionati più attenti sono riusciti già ad accaparrarselo gratis, o quasi, grazie all’abbonamento a Stadia Pro, ma adesso è il momento della next-gen.

Come segnalato in un comunicato stampa dell’editore Bandai Namco, Little Nightmares II Enhanced Edition è disponibile da oggi per PS5, Xbox Series X|S e PC.

Contestualmente, è stato annunciato che il gioco originale ha venduto un totale di 2 milioni di copie in tutto il mondo (compresa Nintendo Switch).

Tra le novità introdotte dall’upgrade per le piattaforme di nuova generazione troviamo anche ray tracing e risoluzione 4K nativa.

I giocatori potranno optare per una modalità alternativa in cui la risoluzione 4K sarà dinamica e sarà garantito un frame rate di 60fps, pur mantenendo il ray tracing.

Queste le novità nel dettaglio:

Modalità Beauty – Little Nightmares II gira a 30 fps a una risoluzione di 4K con Ray Tracing ottimizzato.

Little Nightmares II gira a 30 fps a una risoluzione di 4K con Ray Tracing ottimizzato. Modalità Performance – Blocca il gioco a 60 fps. Risoluzione dinamica fino a 4K per mantenere i 60 fps con Ray Tracing.

Blocca il gioco a 60 fps. Risoluzione dinamica fino a 4K per mantenere i 60 fps con Ray Tracing. Riflessi con Ray Tracing – Consentono a qualsiasi superficie brillante di fornire un riflesso. La nitidezza e la definizione dipendono dalle diverse superfici.

Consentono a qualsiasi superficie brillante di fornire un riflesso. La nitidezza e la definizione dipendono dalle diverse superfici. Ombre volumetriche – Una maggiore risoluzione delle ombre volumetriche. I raggi di luce sono disturbati dagli oggetti e i personaggi che si spostano di fronte a una forte fonte di luce.

Una maggiore risoluzione delle ombre volumetriche. I raggi di luce sono disturbati dagli oggetti e i personaggi che si spostano di fronte a una forte fonte di luce. Particelle interattive – Le particelle sono più abbondanti e dinamicamente influenzate da Mono, Six e gli antagonisti principali. Le particelle fluttuano e vorticano dietro di loro, creando un ambiente più realistico e coinvolgente.

Le particelle sono più abbondanti e dinamicamente influenzate da Mono, Six e gli antagonisti principali. Le particelle fluttuano e vorticano dietro di loro, creando un ambiente più realistico e coinvolgente. Audio immersivo – Nuovo e coinvolgente mix di paesaggi sonori 3D, che danno vita a un’esperienza più avvincente durante l’ascolto tramite cuffie o un impianto audio 5.1 /7.1.

Su console, i giocatori dovranno riscaricare il titolo completo di nuovo, mentre su PC le nuove caratteristiche tecniche saranno introdotte da una semplice patch.

Un’ulteriore crescita per Little Nightmares II, che già partiva con più ambientazioni, più varietà e più nemici.

Bandai Namco ha fatto sapere di avere altri annunci in serbo per la Opening Night Live della Gamescom, che si terrà stasera alle ore 20:00.

Tra gli annunci dell’evento è attesa l’ufficialità della data d’uscita di Halo Infinite, filtrata oggi a poche ore dal reveal.