Un altro storico insider ha deciso di abbandonare le scene

Negli ultimi anni, il mondo del gaming è stato scandito da vari insider e leaker in grado di anticipare notizie e reveal con una certa precisione.

Che siano i leak su Silent Hill 2 Remake rivelatisi poi veri (potete recuperare la serie su Amazon) oppure i rumor su un nuovo Assassin’s Creed, spesso questi insider risultano essere davvero bene informati.

Basti pensare ai rumor costanti e insistenti su un remake di Metal Gear Solid 3 e non solo, voci tornate alla ribalta proprio in questi giorni.

Ora, però, sembra proprio che uno di questi celebri personaggi del web legato al gaming e in grado di diffondere informazioni in anticipo abbia deciso di appendere il cappello al chiodo.

Il ben noto Nibel ha infatti annunciato il suo ritiro da Twitter, visto che con un breve messaggio l’insider ha da poco ufficializzato la decisione di interrompere le attività legate all’industria videoludica, dopo diversi anni nel settore (via ResetEra).

Il messaggio recita: «Dopo l’inizio di una fase di riflessione, ho preso la decisione di indirizzare il mio tempo e le mie energie verso qualcosa di differente e di abbandonare Twitter.»

Il messaggio prosegue: «Questa scelta segna la fine delle mie attività di coverage legate al mondo del gaming e della mia presenza attiva su questa piattaforma social».

L’account Twitter di Nibel resterà in ogni caso attivo, visto che l’ex insider ha dichiarato di volere evitare che qualcuno possa sfruttarne il nome per diffondere informazioni false o non corrette in futuro.

Ricordiamo che, nonostante Nibel abbia dunque deciso di concludere la propria esperienza come insider, personaggi come Tom Henderson e Dusk Golem restano invece ancora molto attivi.

Solo pochi giorni fa, infatti, proprio Henderson ha reso noto che la tanto attesa integrazione di Discord e delle sua funzione di chat vocale su PS5 avverrà molto presto (e c’è una data).