PS5: l’integrazione più attesa avrebbe una data di rilascio

Lo scorso mese di gennaio di quest’anno, PlayStation ha finalmente deciso di integrare Discord nei nostri account PS5, sebbene il passaggio ufficiale si starebbe facendo attendere più del dovuto.

Da tempo i possessori della console con pad DualSense (che trovate anche su Amazon) devono ricevere la chat vocale per gamer più famosa di sempre, ma a quanto pare c’è da aspettare ancora un po’.

Dall’annuncio ufficiale sono infatti ormai trascorsi diversi mesi, ma di Discord integrato su PlayStation 5 purtroppo ancora nulla, al momento in cui scriviamo.

Ora, come riportato anche da Insider-Gaming, sembra proprio che la chat vocale sarà resa disponibile sulla piattaforma current-gen Sony solo a marzo 2023.

Il sempre bene informato Tom Henderson ha infatti reso noto che la tanto attesa integrazione di Discord e delle sua funzione di chat vocale su PS5 avverrà l’8 marzo prossimo.

Già di recente vari indizi sull’arrivo di Discord sulla console Sony erano trapelati tramite l’app per dispositivi mobile, cosa questa che rende ancora più plausibile una prossima integrazione della chat anche su console da casa.

Ma non solo: Henderson ha anche rivelato che il debutto di Discord su PS5 è in programma per l’8 marzo assieme al firmware 7.00 della console, sebbene al momento manchino ovviamente tutte le conferme ufficiali del caso.

Un altro update di sistema, ossia il firmware 6.50, sarebbe in programma per il 19 gennaio, ma a quanto pare non è relativo alle novità legate a Discord. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Restando in tema PlayStation, PS5 ha superato la settimana scorsa le 2 milioni di console vendute in Giappone, posizionandosi però dietro alle precedenti PS4 e PS3.

Per quanto riguarda invece l’annoso problema delle scorte, ricordiamo che durante le festività di fine anno le cose potrebbero migliorare, visto che PS5 starebbe davvero potenziando notevolmente la distribuzione delle unità.