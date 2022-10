Un altro big PlayStation starebbe per arrivare su PC

Da mesi è cosa nota che PlayStation stia continuando a puntare molto all’ecosistema PC, in primis per quanto riguarda i porting di grandi esclusive uscite su PS4 e PS5.

Come dimostrato anche dal recente Marvel’s Spider-Man (se preferite l’edizione PS4, potete recuperarla in consegna rapida su Amazon), il mercato dei personal computer sembra particolarmente florido.

Se di recente un altro piccolo, grande classico targato PlayStation è in dirittura d’arrivo anche per i possessori di PC, a quanto pare le sorprese potrebbero non essere finite qui.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, un leak confermerebbe la lavorazione di Horizon Forbidden West anche su personal computer.

Secondo un documento trapelato da Sony, Horizon Forbidden West arriverà prossimamente anche su PC, sebbene al momento manchi ovviamente una data di uscita più precisa.

Considerando che l’originale Horizon Zero Dawn ha venduto molto bene su PC, dopo essere uscito ormai diversi mesi fa, la cosa sorprende solo in parte.

Ma non solo: Forbidden West era presente anche nella fuga di notizie su NVIDIA GeForce Now, cosa questa che avvalora ancora di più il leak odierno (sebbene come sempre attendiamo la consueta conferma ufficiale prima di dare per vero il tutto).

Il documento contiene la versione PC di Sackboy Una Grande Avventura, annunciata di recente, oltre ad accennare a un gioco multiplayer dedicato alla serie Horizon sia per PS5 che per PC.

Restando in tema, solo poche ore fa è emerso che un remake o remaster di Horizon Zero Dawn sarebbe già in lavorazione, secondo nuovi report.

Ma non solo: l’edizione remaster di Zero Dawn su PS5 e Death Stranding 2 sono infatti tra i protagonisti proprio del presunto documento interno di casa Sony, trapelato nelle scorse ore.

Infine, ricordiamo anche che sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential per il mese di ottobre.