Ultimo giorno per scaricare Horizon Zero Dawn gratis

Sony ha ricordato che questo è l’ultimo giorno a disposizione di tutti gli utenti PlayStation per poter scaricare Horizon Zero Dawn Complete Edition gratis e senza ulteriori costi aggiuntivi.

L’avventura di Aloy, realizzata da Guerrilla Games, è stata infatti inclusa lo scorso mese come uno dei bonus di Play at Home e resa disponibile per il download gratuito a tutti i propri giocatori.

Si è trattato del secondo grande gioco offerto da Sony quest’anno tramite l’iniziativa, che ha seguito il capitolo di Ratchet & Clank uscito su PlayStation 4.

La compagnia ci ha tenuto a ricordare ai propri utenti di affrettarsi a scaricarlo in occasione dell’annuncio dei nuovi bonus extra, tra cui è possibile ottenere contenuti per Call of Duty Warzone.

Oggi è l'ultimo giorno per scaricare gratis Horizon Zero Dawn.

Dopo la data odierna, il 14 maggio 2021, non potrete più aggiungere gratuitamente Horizon Zero Dawn Complete Edition alla vostra raccolta e tornerà ad essere un gioco a pagamento sul PlayStation Store.

Vi ricordiamo che una volta ottenuto gratuitamente questo titolo, sarà vostro per sempre e sarete liberi di scaricarlo anche dopo questa data, tutte le volte che vorrete.

Di conseguenza, se vi siete dimenticati di riscattare il gioco prodotto dai Guerrilla Games, vi consigliamo di farlo al più presto cliccando qui, per poi fare un ulteriore click sull’apposito pulsante che vi permetterà di aggiungerlo alla vostra raccolta.

Horizon Zero Dawn Complete Edition non solo include il gioco base, ma anche l’espansione The Frozen Wilds, diversi pack aggiuntivi, un tema PS4 e l’artbook digitale.

La promozione è sicuramente utile a tutti gli utenti per prepararsi all’imminente arrivo di Horizon Forbidden West, il sequel che uscirà sia su PS4 che su PS5.

A tal proposito, Sony ha confermato definitivamente la finestra di lancio: non sarà rinviato al 2022 ed uscirà entro la fine dell’anno.

Proporre questo titolo dopo gli anni trascorsi per la pandemia ci è sembrata una mossa sicuramente azzeccata da parte di Sony: giocarlo nel 2021 è stato decisamente disturbante.

L’annuncio degli ultimi bonus Play at Home non è servito solo per ricordare a tutti gli utenti di scaricare questo bellissimo gioco, ma anche per rivelare una brutta sorpresa per chiunque si aspettasse ulteriori novità.