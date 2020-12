In UK presi d’assalto i camion dei corrieri per rubare le PS5

Che la febbre da PlayStation 5 e da console next-gen in genere fosse fuori controllo, era già piuttosto chiaro. Che si arrivasse però alle gang che organizzano i colpi per rapinare i furgoni dei corrieri, e infine svignarsela con la refurtiva per arraffare le console, era difficile da immaginare. Sta succedendo, invece, in Regno Unito, come segnalato dal Times e riportato dai colleghi statunitensi del sito IGN.

Secondo quanto appreso dalla testata, infatti, ci sono stati almeno ventisette casi nel 2020 in cui una gang si è organizzata per rapinare i camion dei trasporti addetti alle consegne, con l’intento di rubare prodotti come cosmetici, televisori, smartphone, sigarette e… PS5.

PlayStation 5

Questi casi si stanno impennando ulteriormente di recente, sia perché siamo a ridosso di Natale (e ci sono quindi più spedizioni), sia perché sappiamo che tipo di psicosi si stia generando intorno alle console di prossima generazione – come vi abbiamo riferito questa mattina, con i numeri che stanno incassando i bagarini dalle vendite a prezzi maggiorati.

La cosa ancora più grottesca è che questi furgoni vengono assaltati mentre sono in corsa, come veri e propri attacchi alle diligenze moderni, con le gang che, ha riferito un criminale che ha parlato con The Times, sanno che proprio quello dello spostamento è il momento di maggior vulnerabilità per la merce che viene trasportata. Se, insomma, qualche tempo fa si era parlato di PS5 sparite nel nulla proprio in Regno Unito, ora ci siamo fatti un’idea di dove potrebbero essere finite.

PlayStation 5 è disponibile sul mercato dal 19 novembre in Europa al prezzo di 499€ per la standard e 399€ per quella solo digitale. Date un’occhiata alla nostra ricchissima video recensione per ogni ulteriore dettaglio.