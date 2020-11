Ufficiale: PlayStation 5 non supporta 1440p

PlayStation 5 arriverà tra poche settimane nelle mani degli appassionati videogiocatori e, in attesa del day-one europeo del 19 novembre e di quello assoluto del 12 novembre, Sony ha oggi diramato una nota ufficiale per fare chiarezza sulla questione del supporto o meno della console per i 1440p. Nei giorni scorsi, infatti, il produttore BenQ aveva fatto riferimento a questa feature, salvo poi aggiornare il sito per rimuovere ogni dettaglio.

Un portavoce di Sony, attraverso una comunicazione ufficiale, ci ha confermato quanto segue:

Il formato 1440p non è supportato.

PlayStation 5

Nel prossimo futuro sulle pagine di SpazioGames entreremo ulteriormente nel dettaglio delle caratteristiche della console, quindi vi raccomandiamo di tenere d’occhio le nostre pagine per gli approfondimenti sulla next-gen di casa Sony. Intanto, trovate l’unboxing e le prime impressioni su DualSense.

Nei giorni scorsi Sony aveva anche fatto chiarezza sulla questione del cavo in dotazione con la console, che sarà un HDMI 2.1 nonostante i riferimenti allo standard “High speed” avessero fatto presupporre potesse essere un HDMI 2.0.

Il debutto della console è atteso in due versioni: la standard, venduta a 499,99€ e completa di lettore Blu-Ray, e la digital, venduta invece a 399,99€ e priva del lettore ottico.