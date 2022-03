Google Stadia, nei giochi gratis di aprile c’è anche un open world di Ubisoft

Con un nuovo tweet, Google Stadia ha appena annunciato i nuovi giochi gratis che saranno disponibili ad aprile per tutti gli abbonati a Stadia Pro.

Ogni mese i giocatori iscritti hanno infatti la possibilità di riscattare senza costi aggiuntivi nuovi titoli da poter aggiungere al proprio catalogo. Una iniziativa che ha annoverato anche giochi del calibro di Darksiders III negli scorsi mesi.

Iniziativa che contribuisce senz’altro a dare una spinta alla vita di Google Stadia che sembra in punto di morte, anche se il gigante della tecnologia sembra avere un piano B.

Che ancora non è stato portato a compimento, mentre sarà possibile provare i giochi gratis anche senza un abbonamento, come è stato annunciato di recente.

Come potete vedere dall’immagine qui sopra, Google Stadia offre una bella selezione di giochi gratis per il mese di aprile:

Ys IX: Monstrum Nox

World War Z: Aftermath

Deliver Us the Moon

City Legends: The Curse of the Crimson Shadow Collector’s Edition

Chicken Police

Ben cinque giochi da inserire nella vostra collezione su Stadia Pro, e che potete riscattare se avete un abbonamento attivo. Una selezione anche abbastanza curiosa in termini di varietà.

Deliver Us to the Moon è un bella avventura fantascientifica, mentre City Legends vi catapulterà nelle leggende urbane in un’avventura piena di enigmi. Adventure Time: Pirates of the Enchiridion è, come il nome potrebbe suggerire, l’avventura perfetta per gli amanti della nota serie animata.

Ma il nome che spicca è inevitabilmente quello di Far Cry 6, che potrà essere giocato gratuitamente dal 24 al 28 marzo con un account Stadia Pro attivo.

E Google ci tiene a farci sapere che l’ultima espansione di Assassin’s Creed Valhalla è arrivata anche su Stadia. Se volete sapere com’è, non vi resta che consultare la nostra recensione.

Parlando di giochi gratis, avete già riscattato i titoli di Epic Games Store della scorsa settimana?

E quelli di Nintendo Switch Online, che vi catapulteranno nell’epoca del gaming d’annata della Casa di Kyoto.